Как выбрать жалюзи в Новосибирске?

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Что такое жалюзи

Жалюзи представляют собой полотно, собранное из относительно тонких пластин (ламелей), скреплённых между собой. Вся конструкция крепится к рамке. Положение ламелей – угол наклона – регулируется вручную или электронным механизмом с пультом.

Достоинства жалюзи

Их не нужно снимать и стирать – достаточно протирать влажной губкой;

Больше вариантов степени затемнения комнаты;

Возможность отражать солнечные лучи и сохранять комфортную температуру в помещении;

Способ моделировать комнату, визуально расширяя или вытягивая её вверх.

Виды жалюзи

Вертикальные – ламели расположены вертикально и сдвигаются в сторону. Используются в офисах и жилых помещениях. Главное условие – большие окна.

Горизонтальные – ламели расположены параллельно полу. Полоски обычно в два раза более узкие, чем в вертикальных моделях. Самый универсальный вариант для окон любых размеров.

Рулонные – создают уютную атмосферу, больше всего напоминают привычные шторы. Используются в жилых, так и общественных интерьерах. Крепятся на оконную раму, современные варианты – без сверления.

Плиссе – раскладываются в форме гармошки. Они имеют вертикальное направление. Ткань пропитывается специальным составом, который придаёт жёсткую структуру, а заодно защищает от пыли, влаги и выцветания.

Материалы для жалюзи

Металл – изделие получается прочным, с гладкой поверхностью. Ламели покрывают лаком и эмалью для защиты от ржавчины и выцветания.

Ткань – подходит для вертикальных и рулонных моделей. Водоотталкивающая пропитка позволяет мыть жалюзи и препятствует выгоранию цвета на солнце.

Дерево – экологически чистый материал. Ламели обрабатывают антисептиком и покрывают бесцветным лаком. Благодаря этому, дерево становится устойчивым к гниению и растрескиванию.

Бамбук – позволяет создавать вертикальные и рулонные занавески. Его легко чистить.

Пластик – самый распространённый материал благодаря широкой палитре цветов и низкой стоимости.

Особые подтипы жалюзи

Помимо стандартных комнатных моделей, существуют жалюзи с защитными функциями. Внешние жалюзи или рафшторы – устанавливают на окна снаружи. Это позволяет отражать солнечные лучи до того, как они пройдут через стекло.

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