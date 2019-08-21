Как выбрать жалюзи в Новосибирске?

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Что такое жалюзи
Жалюзи представляют собой полотно, собранное из относительно тонких пластин (ламелей), скреплённых между собой. Вся конструкция крепится к рамке. Положение ламелей – угол наклона – регулируется вручную или электронным механизмом с пультом.
Достоинства жалюзи
- Их не нужно снимать и стирать – достаточно протирать влажной губкой;
- Больше вариантов степени затемнения комнаты;
- Возможность отражать солнечные лучи и сохранять комфортную температуру в помещении;
- Способ моделировать комнату, визуально расширяя или вытягивая её вверх.
Виды жалюзи
- Вертикальные – ламели расположены вертикально и сдвигаются в сторону. Используются в офисах и жилых помещениях. Главное условие – большие окна.
- Горизонтальные – ламели расположены параллельно полу. Полоски обычно в два раза более узкие, чем в вертикальных моделях. Самый универсальный вариант для окон любых размеров.
- Рулонные – создают уютную атмосферу, больше всего напоминают привычные шторы. Используются в жилых, так и общественных интерьерах. Крепятся на оконную раму, современные варианты – без сверления.
- Плиссе – раскладываются в форме гармошки. Они имеют вертикальное направление. Ткань пропитывается специальным составом, который придаёт жёсткую структуру, а заодно защищает от пыли, влаги и выцветания.
Материалы для жалюзи
- Металл – изделие получается прочным, с гладкой поверхностью. Ламели покрывают лаком и эмалью для защиты от ржавчины и выцветания.
- Ткань – подходит для вертикальных и рулонных моделей. Водоотталкивающая пропитка позволяет мыть жалюзи и препятствует выгоранию цвета на солнце.
- Дерево – экологически чистый материал. Ламели обрабатывают антисептиком и покрывают бесцветным лаком. Благодаря этому, дерево становится устойчивым к гниению и растрескиванию.
- Бамбук – позволяет создавать вертикальные и рулонные занавески. Его легко чистить.
- Пластик – самый распространённый материал благодаря широкой палитре цветов и низкой стоимости.
Особые подтипы жалюзи
Помимо стандартных комнатных моделей, существуют жалюзи с защитными функциями. Внешние жалюзи или рафшторы – устанавливают на окна снаружи. Это позволяет отражать солнечные лучи до того, как они пройдут через стекло.
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