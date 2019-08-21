Рынок новых легковых автомобилей Новосибирской области вырос на 6%

В Новосибирской области за январь-июль 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей составил 10,1 тыс. единиц. Данный показатель на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По объему рынка новых легковых автомобилей Кубань занимает 23-е место среди регионов РФ. Крупнейшим региональным рынком в стране остается Москва, жители которой за отчетный период приобрели 123 тыс. новых машин – на 5,2% меньше, чем в январе – июле 2018 года. А вот рынок Подмосковья за этот период вырос на 8,4% до 78,1 тыс. экземпляров. Тройку регионов-лидеров замыкает Санкт-Петербург с результатом 57,1 тыс. автомобилей (-5%).

Согласно данным «Автостата», объем рынка новых легковых автомобилей в России за первые семь месяцев 2019 года составил 866,1 тыс. единиц. Это на 1,3% меньше результата за аналогичный период прошлого года (877,9 тыс. шт.).

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