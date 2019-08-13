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Как выгодно вложить материнский капитал в новостройку?

ГК «Расцветай» запустила для покупателей программу приобретения жилья – «Семейная ипотека с государственной поддержкой».
  • 13/08/2019, 12:00
ГК Расцветай

У семей с маленькими детьми есть возможность приобрести квартиру от надежного застройщика по ставке от 4,7 % годовых и использовать средства материнского капитала в качестве первоначального взноса.

Специальное предложение от банков-партнёров ГК «Расцветай» действует для семей, где с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости приобретаемой квартиры, срок – от 3 до 30 лет, минимальная сумма кредита – от 6 млн.

ГК «Расцветай» предлагает широкий выбор квартир для семей с маленькими детьми. Компания строит жилье в местах, где хорошо развита инфраструктура детских учебных учреждений: детские сады, школы, центры проведения досуга – все находится в шаговой доступности. Функциональные планировки квартир, огороженная придомовая территория, реализация концепции «двор без машин», места для прогулок, детские оборудованные площадки – совокупность этих факторов создаёт благоприятную среду для развития подрастающего поколения.

ГК Расцветай

Придомовая территория Дома на Республиканской

Подробную информацию о специальных предложениях банков-партнеров можно узнать по телефону 255-88-22. 

О проектах ГК «Расцветай» – на сайте гкрасцветай.рф  Рекламный материал

Иллюстрации предоставлены ГК «Расцветай»

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