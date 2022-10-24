Как выгодно заказать детали из пластика

Современные технологии позволяют этому материалу обладать всеми нужными качествами для длительного их использования, при этом они не подвергаются коррозии и значительно дешевле металлических деталей. Подробнее про детали из пластика можно прочитать тут: plastimet.ru/gotovye-resheniya/izgotovlenie-detaley.html

Свойства изделий из пластика

Популярность деталей из пластика основывается из их потребительских свойств, к их числу относятся:

небольшой вес, таким образом детали из пластика не увеличивают вес основного изделия;

возможность использования изделий как при максимально высоких, так и низких температурах (так стеклотекстолит сохраняет свои свойства при температуре +400 0 С, а подшипники из фторопласта могут работать и при -269 0 С;

С, а подшипники из фторопласта могут работать и при -269 С; износостойкость, этот материал имеет низкий коэффициент трения, что позволяет выдерживать большие нагрузки;

защита от химических веществ (чаще всего пластик не вступает в реакцию с большим количеством химических элементов);

не проводят электрический ток, являясь диэлектриком;

безопасность, современный пластик не выделяет вредных для человека и окружающей среды веществ, таким образом, использовать такие изделия можно не опасаясь, что они могут принести вред.

Методы изготовления

Детали из пластика могут изготавливаться несколькими способами, а именно:

Литьем под давлением этот способ позволяет использовать основное свойство пластика — при нагревании становиться мягким и пластичным, а при остывании вновь становиться твердым. В период, когда данный материал становится пластичным из него можно сформировать что угодно. В этом случае лист пластика, расположенный над матрицей нагревают. Под воздействием высокой температуры и низкого давления воздуха он принимает форму матрицы и при остывании сохраняет ее в течение всего срока эксплуатации. Однако, данный способ достаточно дорогостоящий, так как требует специального оборудования и дорогостоящей оснастки. Поэтому данный способ используют только при необходимости заказать большое количество одинаковых изделий. Но даже используя дорогостоящее оборудование, сами детали из пластика получаются недорогими и стоят всего несколько рублей, при условии изготовления большой партии.

Точение стержня этот способ применяется для изготовления изделий, имеющих форму тел вращения (втулки, вкладыщи, кольца, прокладки и т.д.). Токарная обработка пластика производится как на стандартных универсальных металлорежущих станках, так и на высокопроизводительном полуавтоматическом или автоматическом оборудовании. Точение пластика требует небольшой силы резания и малой потребляемой мощности, поэтому здесь можно использовать легкое оборудование и принимать заказы на штучное изготовление деталей.

Фрезеровка плиты — это процесс холодной обработки вращающейся фрезой. Этот способ применяется для изготовления пластиковых букв, табличек, световых коробов, объемных панелей и многого другого. Этот способ позволяет добиваться высокой размерной точности готовой продукции, снизить время проведения работ, снижающее их себестоимость, а торцы и поверхности заготовок обрабатывать с высоким качеством, чего невозможно добиться при ручной обработке. В этом случае это оптимальное решение для выполнения не только мелких, но и крупносерийных заказов.

При выборе способа изготовления деталей из пластика заказчик должен иметь в виду, что окончательная стоимость деталей будет зависеть от заказанного количества, сложности поставленной задачи и используемых материалов. Но однозначно, штучное изготовление при любом выбранном способе будет стоить дороже чем при крупном заказе.

Как выбрать исполнителя

При необходимости заказать детали из пластика необходимо не сделать ошибки при выборе поставщика. Для этого необходимо обратить внимание на:

размер компании, как правило работать с крупной компанией, давно работающей на рынке, надежнее;

репутацию компании, для этого ознакомиться с отзывами клиентов, размещенными в сети интернет;

соблюдение сроков исполнения заказов;

наличие нескольких способов связи с исполнителем, таких так работающий офис, официальный сайт компании, наличие телефонной связи;

возможность ознакомиться с используемыми технологиями;

наличие в команде квалифицированных специалистов с многолетним опытом работы;

территория на которой работает исполнитель, в противном случае удаленность производства скажется на удорожании заказанных деталей, особенно при мелкой партии.

Только выбрав надежного исполнителя можно делать заказ и рассчитывать на его своевременное и качественное выполнение.