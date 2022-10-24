«РУСАЛ» подал иск к Владимиру Потанину

Компания «РУСАЛ», один из крупнейших в мире производителей алюминия, подал иск в Высокий суд в Лондоне против Владимира Потанина и его компании «Whiteleave Holdings Limited». Претензии РУСАЛа связаны с неисполнением Потаниным своих обязанностей управляющего партнера в ПАО ГМК «Норильский никель».

— Под управлением Потанина «Норникель» утратил ряд бизнес-активов, которые играли ключевую роль в деятельности группы. Это привело к тому, что «Норникель» и его акционеры понесли существенные убытки, — говорится в сообщении пресс-службы ОК «РУСАЛ».

«РУСАЛ» считает, что главой «Норникеля» должен стать независимый руководитель, обладающий необходимыми профессиональными компетенциями. Также компания настаивает на возмещении убытков, нанесенных деятельностью Потанина, и на реализации других средств защиты своих прав. Размер убытков должен определить суд.

— В течение длительного времени «РУСАЛ» пытался вступить в конструктивные переговоры с Потаниным для внесудебного урегулирования озвученных претензий. Однако эти попытки не увенчались успехом и теперь «РУСАЛ» должен следовать процедуре рассмотрения споров, предусмотренной соглашением акционеров 2012 года, в соответствии с которой требования должны предъявляться в Высокий суд в Лондоне, — сообщила пресс-служба компании.

Стоит отметить, что Владимир Потанин и аффилированная с ним кипрская компания Whiteleave являются сторонами юридически обязывающего соглашения от 10 декабря 2012 года. В соглашении определено, что Потанин обязуется обеспечить надлежащее управление «Норникелем» и несет ответственность за это перед акционерами как управляющий партнер.

В соответствии с соглашением 2012 года, в отношении т.н. «существенных нарушений» предусмотрена особая ответственность и установлена специальная процедура. 21 октября 2022 года РУСАЛ подал иск в связи с существенными нарушениями против Whiteleave и Потанина.