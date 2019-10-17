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Как выжить, если ты должник

  • 17/10/2019, 12:50
В последнее время произошел резкий рост цен, а значит большинство населения страны не может позволить себе заработать на необходимое самостоятельно, поэтому обращаются в банк или финансовую организацию. Как обстоят дела в стране с кредитными задолженностями и что делать, если ты уже попал в долговую яму, вы узнаете из этой статьи.

По статистике на 2019 год россияне имеют задолженность перед банками в количестве около 16,5 трлн рублей, 774,6 млрд из которых являются просроченными платежами.

Считается, что часть, отведенная просроченным платежам, является «бесполезной». Она продолжает числиться в Центрально банке, но имеются большие сомнения по поводу ее возврата.

Возврат же остальных средств является первостепенной задачей для практически всех банков и микрофинансовых организаций. Более того, законодательство ужесточило правила работы коллекторов.

Долги растут

Новый год принес уже, как минимум, 8,8 трлн кредитных займов. Больше всего кредитов, естественно, берут в Москве, Петербурге и городах поблизости, а также в Краснодарском крае, Татарстане, Ростовской области.

По статистике москвичи имеют долг в размере 1,9 трлн рублей. Примерно столько же приходится на весь Северо-Западный федеральный округ.

В стране сложилась довольно сложная ситуация с доходами населения, поэтому число безнадежных кредитов стремительно увеличивается, ведь граждане испытывают финансовые трудности при внесении очередного платежа по договору.

Объем кредитования становится все больше. В связи с этим, появляются новые должники.

По статистике, предоставленной НАПКА (Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств), из 10 должников только 8 могут закрыть долг в течение ближайших 2 лет.

Как становятся должниками?

В большинстве случаев деньги выдаются в виде кредита наличными в банке или микрофинансовой организации.

С последними дела обстоят сложнее. В МФО чаще обращаются люди, желающие взять займ, но обладающие плохой кредитной историей. Здесь же процент риска невозврата или просрочки настолько высок, что организация не боится выдавать денежные средства. Именно поэтому у многих заемщиков возникают проблемы.

В силу вступает «закон соломинки». Заемщик хватается за единственную возможность выйти из долгов и восстановить свою репутацию, но процент догоняет его, как снежный ком. Взял 20 тысяч, через два месяца должен предоставить уже 60, а потом все больше и больше. Человек идет в другую финансовую организацию, где происходит аналогичная ситуация. Более того, многие МФО предлагают «медвежью услугу» — закрыть долги человека в другой организации, тем самым еще больше привязывая его к себе, ведь процентная ставка становится еще выше. В итоге, делом начинают заниматься коллекторы.

Статистика гласит, что в последнее время долг одного человека МФО снизился до 11000, но если учитывать то, что таких долгов может быть несколько в разных организациях, — это весьма крупная сумма.

Сотрудники НАПКА утверждают, что около трети должников возвращают деньги в течение первого месяца. Для этого коллекторам достаточно просто сделать звонок. Более 45% возвращают долг после использования нескольких методов напоминаний (звонки, СМС-уведомления, письма. 15% закрывают задолженность только после того, как их посетит сотрудник коллекторской службы.

Новые методы коллекторов

С 1 января 2017 года государство ограничило коллекторов, запретив им вторгаться в личную жизнь должника и угрожать ему, но они нашли выход из этой ситуации. Теперь они не имеют право звонить более одного раза за сутки, а также использовать скрытый номер.

В теневом сегменте работы коллекторов данные ограничения успешно игнорируются. Существует компании, которые «выбивают» деньги из должников на «субподряд», запугивают людей, а также используют весьма современный метод — «автодозвон».

Многие должники заносят номера коллекторов в «черные списки», но специальный робот-коллектор может позвонить с другого номера телефона.

Очень многие кредиторы в последнее время используют аутсорсинг при взаимодействии с должниками, так как содержать целый отдел по взысканию крайне денежнозатратно.

Что делать, если коллектор нарушает закон?

Если коллекторская служба производит действия, противоречащие закону:

  • сохраните запись звонка;
  • возьмите детализацию вызовов у своего оператора;
  • обратитесь в ФССП.

Согласно новым предложениям Минэкономразвития РФ, с должника взыскивается сумма, равная прожиточному минимуму на второй квартал года, соответствующего моменту взыскания.

В 2019 году эта сумма составляет примерно 12 130 рублей. При желании можно предоставить основания для уменьшения данной суммы.

Кроме того, это не относится к долгам по алиментам, штрафам, налогам и к возмещению морального вреда.

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