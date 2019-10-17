Новосибирцы могут стать общественными представителями АСИ

Продолжается открытый набор общественных представителей АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Новосибирской области. Представительская сеть АСИ будет работать во всех регионах по каждому направлению – «Предпринимательство и технологии», «Образование и кадры», «Социальные проекты», «Городское развитие», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что первый этап отбора – онлайн-подача заявок – продлится до 10 ноября, претендентам нужно подготовить эссе по стратегии своего личностного и профессионального развития, а также видеопрезентацию. Среди нововведений – публичная активность участников: их смогут поддержать все желающие, причем как очно, приняв участие в мероприятиях, так и онлайн-голосованием.

Заявки на участие в отборе принимаются в Leader-ID. Итоги отбора подведут до конца 2019 года, все претенденты независимо от результата найдут свое место в сообществе АСИ и смогут принимать участие в широком спектре его активностей.

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