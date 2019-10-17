Производители сельхозпродукции Новосибирской области увеличили цены на 1%

В сентябре 2019 года по сравнению с августом 2019 года цены производителей сельскохозяйственной продукции Новосибирской области выросли на 1,1%, в том числе цены на продукцию растениеводства – на 6,8%, на продукцию животноводства – на 0,2%, сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, среди продукции растениеводства выросли цены на огурцы на 58,2%, томаты – на 39,4%, морковь – на 9,5%, снизились цены на отдельные зерновые культуры: овес и пшеницу 4 класса (на 2,1% и 1,9 соответственно).

Среди продукции животноводства выросли цены на куриные яйца и крупный рогатый скот (на 1,5% и 0,3% соответственно), снизились цены на живых овец, коз и свиней (на 16,7% и 2,1% соответственно).

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