Новые санкции от Швейцарии и Великобритании, американские биржи закроют свои котировки для россиян, а Honor прекратила поставки смартфонов в страну

Швейцария повторит санкции Евросоюза в отношении России, предусмотренные шестым пакетом ограничений, следует из объявления правительства страны. Меры вступят в силу вечером 29 июня.

— Эти меры включают в себя эмбарго на нефть и определенные нефтепродукты из России. По аналогии с мерами, принятыми в Евросоюзе, приобретение, импорт или транспортировка этой продукции в Швейцарию или внутри страны запрещены, — уточняется в публикации.

Также предполагается запрет на оказание услуг в том числе страховых и перестраховочных компаний, которые касались бы транспортировки указанных товаров в любом государстве. — Эмбарго вступит в силу постепенно, как и в Евросоюзе, полноценно оно будет действовать с начала 2023 года после переходного периода, — сообщается в объявлении.

Другие меры касаются финансового сектора: теперь запрещено оказание российскому правительству или организациям услуг в сфере бухгалтерского дела, консалтинга и связей с общественностью.

Не входящая в ЕС Швейцария ранее поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, и другие санкции Евросоюза против России, объявленные в связи со специальной военной операцией РФ на Украине. Российское правительство утвердило 7 марта перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.

Великобритания ввела санкции в отношении акционерного общества «Новые возможности», которое владеет ранее принадлежавшими Сбербанку онлайн-кинотеатром Okko, стриминговым сервисом «Звук» (бывший «СберЗвук»), производителем онлайн-касс «Эвотор», облачной инфраструктурой SberCloud и Центром речевых технологий. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной санкции, согласно официальной формулировке, стало «получение выгоды от правительства России в секторе информационных технологий».

В обосновании британских санкций говорится, что АО «Новые возможности» получило контроль над частью активов «Сбербанка», поэтому «имеет поддержку правительства России в ведении бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение — секторе информационных, коммуникационных и цифровых технологий».

Напомним, «Сбер» вышел из состава акционеров Okko, «СберЗвука» (сейчас сервис называется «Звук»), «Эвотора», SberCloud и ЦРТ в мае этого года. В результате АО «Новые решения» стало единственным владельцем большей части упомянутых компаний, тогда как в «Эвоторе» получило долю.

Что касается АО «Новые возможности», то оно было основано в марте 2022 года. Владельцем акционерного общества является Татьяна Портных, которая, по данным СМИ, в прошлом была уполномоченным лицом «ВТБ Регистратора». «Сбер» попал под американские санкции в апреле, в результате чего в отношении российского банка были введены максимально возможные ограничения, фактически означающие изоляцию от долларовой системы. Помимо АО «Новые возможности» в новый санкционный список британских властей попал крупнейший акционер «Тинькофф» Владимир Потанин.

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) с 1 июля планирует закрыть доступ к своим рыночным данным для россиян: клиенты брокеров из России не смогут получать котировки биржи, при этом продолжат торговать на ней. Такое письмо, в частности, разослал своим клиентам Interactive Brokers, сообщает Frank Media со ссылкой на клиентов брокера.

Запрет на предоставление данных российским клиентам по котировкам, включая последнюю цену сделок, касается не только NYSE, но и Nasdaq, а также ICE, подтверждает президент ФГ «Финам» Владислав Кочетков.

— Торговать можно, смотреть цены — нет, — резюмирует он. По его словам, это трактовка биржами санкций в отношении России.

— NYSE уведомила о том, что компании запрещается распространять данные CTA (ленты A и B) и собственные рыночные данные NYSE клиентам из России, — говорится в сообщении брокера.

Эти данные Interactive Brokers больше не сможет предоставлять с 1 июля 2022 года.

Китайский производитель смартфонов Honor приостановил официальные поставки товаров в Россию, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что компания не делала официальных заявлений об уходе с российского рынка, однако поставки устройств данного производителя прекратились еще в марте. По данным собеседников издания, в настоящий момент Honor ищет партнеров в Армении и Грузии. Кроме того, вендор уже достиг договоренности в Узбекистане. Как полагают источники газеты, таким образом китайская компания может вернуться на российский рынок.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.