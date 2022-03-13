Какие прогулочные детские коляски самые удобные

Многие люди ждут и готовятся к появлению малыша. Родители стараются принимать во внимание все тонкости, чтобы ребенку было максимально комфортно с самого начала. Не последнее значение имеет выбор коляски для прогулок. Они бывают разные – отличаются друг от друга по виду и форме.

Модель надо выбирать правильно – с учетом того, сколько у вас детей и когда вы планируете выходить на прогулки. К примеру, для двойни имеет смысл выбрать тандем. Если часто приходится ездить, желательно приобрести маневренный вариант, который легко складывается. Такие коляски удобны для тех, кто живет в квартирах.

Коляска-люлька

Это первый транспорт для малыша. Предназначается для детей в возрасте до 8 месяцев, когда малыш начинает сидеть. Важен правильный подход к выбору – малыш проведет в такой коляске немало времени, поэтому комфорт и безопасность превыше всего. Сама люлька в обязательном порядке должна быть просторной, удобной и глубокой – чтобы ребенок мог с комфортом там разместиться и в зимнее время года. Дно – обязательно ровное, желательно – твердое. Это очень важно для организма.

Материалы, которыми люлька обтянута – дышащие. Внутренние материалы – натуральные, гипоаллергенные. Чистить должно быть легко, значима и защищенность люльки от ветра и дождя. Если предстоят прогулки с малышом в холодное время года, желательно, чтобы была муфта – ее можно прикрепить к ручке для защиты рук от мороза.

Капюшон может быть синтетический – за ним легче ухаживать. Хорошо, когда он имеет не одну позицию, а несколько. Что касается расцветки, то тут надо обращать внимание в первую очередь на свой вкус. Яркий цвет сильнее выгорит. Внутренние материалы должны быть нейтрального цвета, чтобы он не раздражал ребенка.

Прогулочная коляска

Следующий тип, который потребуется вашему малышу – прогулочная. Чаще всего он начинает в ней кататься, когда уже может сидеть. Используют ее обычно до 3 лет. Такие коляски отличаются друг от друга по разным характеристикам, основной из которых является вес. Есть тяжелые – порядка 10 килограммов, облегченные – 6-7 кг, и трости – они самые легкие.

Вес зависит от того, из чего она сделана. Чем больше в ней пластиковых и алюминиевых элементов, тем меньше она будет весить. Легкая коляска легче транспортируется, она отличается маневренностью, но совсем легкий вариант брать не стоит. Важны надежность и устойчивость. При малейшей нагрузке конструкция должна оставаться неподвижной.

Есть и свои тонкости, которые надо учитывать при выборе. Первое – прогулочная коляска должна быть оснащена специальной подставкой для ножек. Желательно, чтобы она легко чистилась. Важно наличие жесткой спинки с переключаемыми положениями, на тот случай, если ребенок заснет. Особенно актуален этот момент для самых маленьких детей, которым еще не исполнился год.

Некоторые изделия комплектуются полезным аксессуаром – теплой накидкой для того, чтобы укрывать ноги. Чтобы было безопаснее, в колясках есть ремни, они фиксируют ребенка и не мешают ему двигаться. Чтобы было удобнее, можно выбрать вариант с бампером. На него крепятся игрушки, да и в плане безопасности это лучше. Если не хотите ребенка пристегивать ремнями – бампер поможет его удержать.

Еще один совет, который применим к разным коляскам – в капюшоне должно быть специальное окошко, чтобы ребенка всегда было видно.

Несколько слов о колясках-тростях. Это та же самая коляска для прогулок, однако очень мало весит. Сложить ее можно быстро, после чего она значительно уменьшается в размерах. Удобна тем, что ее можно взять с собой куда угодно – и в автобус, и в поездку на машине. Отличный выбор для прогулок в летний сезон. Есть конечно и нюансы – капюшон небольшой, так что в непогоду с ней лучше никуда не ходить.

Модульные коляски и трансформеры

Модульные коляски прекрасно подходят для практичной мамы. Не надо приобретать несколько сразу – одна такая станет заменой и для классической люльки, и для прогулочной. Значительная экономия места – хранить одну модульную версию значительно проще, чем несколько разных.

Хороша конструкция тем, что на каркас могут быть установлены разные вещи – прогулочный блок, люлька, в некоторых случаях в комплектации присутствует автокресло. Благодаря этому в такой коляске можно с комфортом ездить и зимой, и летом – малышу будет максимально комфортно и уютно. При выборе надо учесть тот факт, что модули должны легко меняться, при этом важны надежные крепления. Если есть автокресло – оно должно позволять ребенку принять анатомически правильное положение.

Коляски-трансформеры по своим функциями напоминают модульные. Люльку в них можно вкладывать в прогулочный модуль. В перечне достоинств – возможность регулировать положение спинки. Если выезжаете на прогулку – это очень удобно. Коляски такого типа достаточно тяжелые – от 10 кг, но при этом отлично справляются с движением по снегу. Когда будете выбирать трансформер – обратите внимание на то, насколько качественная сборка, а также учтите особенности. Ручка должна без проблем менять свое положение, складывать и раскладывать хороший трансформер легко. Вкладываемая люлька заслуживает внимания – она должна быть теплой, обладать достаточно жестким каркасом, быть просторной.

Коляски для двойни

Отдельно стоит отметить варианты для тех, у кого родилась двойня. Отличаются размещением люлек.

Еще несколько советов по выбору коляски

Учитывайте размеры. Не поленитесь измерить ширину ваших входных дверей, подумайте, сколько места коляска займет в прихожей. Обращайте внимание на:

Колеса. Если они небольшие, то коляска легче, но зимой на ней не покатаешься. Отлично движутся по снегу и неровностям большие резиновые колеса.

Рама. Должна быть прочной и желательно легкой. Часто изготавливается из алюминия.

Ручка. Бывает фиксированная или перекидная, также хорошо, когда ее высоту можно регулировать.

Также обратите внимание на дополнительные аксессуары – дождевик от непогоды, москитную сетку от насекомых, муфту. Не лишней будет корзина для покупок. Выбирайте коляску правильно – тогда и вашему малышу будет комфортно.