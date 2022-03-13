Новосибирские компании в 2021 году инвестировали в бизнес почти 300 млрд рублей

В 2021 году, по предварительным данным, организациями Новосибирской области использовано 297,9 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что на 6,8% выше уровня 2020 года, сообщил Новосибирскстат.

Наибольшую долю в общем объеме инвестиций в основной капитал составили затраты, направленные на строительство и реконструкцию зданий и сооружений — 53,4%, в том числе жилых зданий и помещений — 20,4%. На приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря направлено 39% общего объема инвестиций в основной капитал.

Значительная часть инвестиционных вложений в экономику области осуществлена крупными и средними организациями — 177,8 млрд рублей. Приоритетными видами деятельности для размещения инвестиций стали:

— «Обрабатывающие производства» — 21,7% общего объема инвестиций в основной капитал,

— «Транспортировка и хранение» — 17%,

— «Деятельность в области информации и связи» — 9,3%,

— «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» — 7,7%.

Финансирование инвестиций в основной капитал осуществлялось в основном за счет собственных средств — 57,5%. Из привлеченных источников финансирования 21,7% составили средства бюджетов всех уровней, в том числе из федерального бюджета использовано 10,2%, из бюджетов субъектов Российской Федерации — 9,6%, из местных бюджетов — 1,9% общего объема инвестиций в основной капитал.