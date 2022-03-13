Мощная магнитная буря ожидается 14 марта

В понедельник, 14-го марта Земля подвергнется воздействию мощной магнитной бури.

Отмечается, что грядущая магнитная буря будет представлять особую опасность для тех, у кого имеются хронические заболевания. Речь идет в том числе о заболеваниях сердца и сосудов. В этой связи специалисты рекомендовали таким людям 14 марта быть особо внимательными к своему самочувствию.

В понедельник указанная категория людей может столкнуться с рядом неприятных симптомов. Среди них головная боль, скачки давления, слабость, сонливость, головокружение, тошнота, апатия, проблемы с концентрацией внимания.

Специалисты предупреждают о действиях, которые могут усугубить симптомы метеозависимости: