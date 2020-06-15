Зоопарк откроет двери. Но нешироко

Новосибирский зоопарк готовится к возобновлению работы — об этом было сообщено на брифинге с участием мэра Новосибирска и руководством зоопарка. Конкретная дата открытия названа не была, но, как подчеркнул Анатолий Локоть, ее детализация — дело ближайших дней.

— Вопрос о конкретных сроках открытия будет поставлен на областном штабе, — сказал мэр. — Зоопарк готов выполнять все условия Роспотребнадзора.

Соблюдение этих условий на работу зоопарка повлияет весьма существенно: для многих его завсегдатаев новый режим работы может стать травмирующим сюрпризом. Ибо теперь нельзя прийти в зоопарк по принципу «когда захочется». Теперь ключевой принцип «когда получится». Так как в зоопарке введен лимитированный доступ. Кассы в аркаде зоопарка на время экстренного режима работы станут пассивной архитектурной деталью, поскольку все билеты будут продаваться только в электронном виде. Как подчеркнул директор зоопарка Андрей Шило, это должно создать лимитированные и управляемые гостевые потоки.

— Это позволит соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, — поясняет директор. Датчики на входе точно дают знать, сколько человек находятся на территории зоопарка: сколько вошло, сколько вышло. Обычная средняя проходимость — 300 человек в час. Нынешняя расчетная нагрузка — 50 человек на гектар. Исходя из этого устанавливаются оперативные лимиты продажи билетов. Например, с 9 до 11 часов — 600 билетов, с 11 до 13 — еще 600. И так до 3-4 тысяч посетителей в сутки.

Обязательным будет и масочный режим для посетителей. Для забывчивых предусмотрена возможность приобретения масок на входе в зоопарк — вместо классических билетов кассы будут продавать средства индивидуальной защиты.

Контроль за масочным режимом возложен на волонтеров и штатную охрану. На входной зоне и у самых популярных экспозиций (белые медведи, орангутанг) будет нанесена разметка с дистанцией в 1,5 метра. Для наглядности визуальным референтом этого расстояния назначен гепард. Что не без юмора отражено в наглядной агитации, уже подготовленной к открытию. Каждые 2 часа эти площади будут обрабатываться дезинфицирующими составами. Все скамейки, урны, лестничные поручни и дверные ручки тоже будут обрабатываться каждые 2 часа. Как подчеркнул Андрей Шило, обеззараживающий состав специальный — нетоксичный для растительности и животных.

Будущих гостей зоопарка Андрей Шило попросил с пониманием отнестись к экстраординарному режиму работы.

— Пандемия еще не закончилась, — подчеркнул Шило. — Речь идет и о безопасности людей, и о безопасности животных. Например, приматы и куньи тоже уязвимы для коронавируса. К слову, за время пандемии заболевших животных у нас не было — все обитатели жили в нормальном ритме, давали потомство.

Пустой зоопарк смотрится и эффектно (без народных толп ощутимее его размах), и с ноткой сюрреализма — то, что создано быть многолюдным, без людских масс предстает странным. Кстати, животные необычность это обстановки тоже, похоже, ощущают. И без зрителей явно скучают. Потому мэр с сопровождающими вызвал у многих зверей настоящий ажиотаж — мелкие обезьяны подняли возбужденный гвалт, а белые медведи (всеобщие любимцы и мемичные звезды зоопарка) устроили настоящее дефиле, отчетливо наслаждаясь вниманием.

— Зоопарк, будучи муниципальным предприятием, живет с того, что сам заработал, — рассуждает Анатолий Локоть. — То есть напрямую зависит от гостевого потока. Экономика зоопарка строилась на трафике, на посещении, соответственно, этот сбой по его экономике ударил очень сильно. По всем зоопаркам он ударил — некоторые распродавали животных, некоторые ввели эвтаназию. У нас о таких мерах речи даже не шло — сохранение зоопарка объявлено принципиальной задачей. Мэрия выделила 5 млн, затем был областной транш в 27 млн. У зоопарка есть подсобное хозяйство, некоторые кормовые культуры он выращивает сам, но на эту сельскохозяйственную деятельность тоже нужны средства. Надеемся, будет еще одно поддерживающее решение со стороны областных властей, но постоянно жить на бюджетных траншах невозможно. Самое верное решение — дать работать зоопарку.

Решение открыть зоопарк обусловлено не только выходом пандемии на плато и накопившейся в обществе эмоциональной усталостью, но и экономическими резонами.

Нынешний июнь, словно в насмешку, мягко-нежаркий, идеально прогулочный — самое то для рекреационных бизнесов. Но работа в лимитированном режиме бесспорно скажется на cash flow зоопарка. Ведь значительную часть поступлений ему давали интегрированные коммерческие форматы — кафетерии и шашлычные, киоски с лакомствами и сувенирами, аттракционы и прокат. В лимитированном режиме посещения, когда зоопарк лишь «приоткрыт», эти заведомо массовые форматы «зависают». Перспективу недобора выручки при таком режиме работы руководство зоопарка признает, как говорится, еще на берегу. Но объем этого самого недобора пока оценивается уклончиво. Расходная часть в бюджете зоопарка — это по 30-31 млн рублей в месяц. Гостевой поток «мирных дней» эти затраты покрывал с лихвой. Для нынешнего же режима степень покрытия еще не определена. Как подчеркнул Андрей Шило, это выяснится по ходу дела. Потому меры поддержки со стороны городских и областных властей — пока тоже вопрос, не снятый с повестки.

— Меры поддержки будем оказывать в зависимости от того, как скажется на экономике зоопарка этот режим работы, — резюмировал мэр Новосибирска.

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