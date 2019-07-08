Какие сюрпризы готовит погода в июле?

— Согласно нашему прогнозу, июль ожидается более прохладным только по восточной части Томской и по северу Кемеровской областей, — сообщает Лапчик. — Новосибирская область — ближе к норме, и количество осадков будет в пределах нормы: от 45 до 65 мм в течение месяца. Температурный фон также существенно отличаться от средних многолетних не будет. Московский регион, большая часть европейской территории России — здесь будет прохладно, температура ниже нормы на 2 градуса. Что касается южных районов Сибири, то здесь температура выше нормы на 1,5-2,5 градуса, ближе к Казахстану — на 4 градуса, там предполагается, что будет расположен очаг тепла.

Таким предсказуемым, по информации начальника управления, нельзя назвать предыдущий месяц, отметившийся довольно прохладной погодой.

— Особенностью июня была прохладная погода, — рассказывает начальник управления. — Средняя температура по Новосибирской области составила +17… +19 градусов, что близко к норме по восточным районам и ниже нормы на 1-2 градуса по центру и западу региона. Причиной холодной погоды было преобладание северо-западного переноса воздушных масс с районов Северного Урала, а также стационирование циклонов. На территорию южных регионов Сибири часто проникал воздух с приполярного Урала, в результате чего температурный фон опускался и в дневные часы, а в ночные опускался существенно ниже нормы местами до -2… +4 градусов. Таким образом, в начале июня в Новосибирской области отмечались заморозки. А в травостое (На высоте 2 см. — Ред.) отрицательные температуры отмечались вплоть до 30 июня.

Помимо нехарактерных для лета заморозков в управлении отмечают и обильные осадки на территориях отдельных районов.

— Порой осадки были обильными и неоднократно превышали норму, — рассказывает Анна Лапчик. — Например, в Коченево за полтора часа выпало 55 мм. Собственно говоря, это был практически тропический ливень. В Венгерово за день 26 июня выпало 74 мм осадков при норме 42 мм. В целом в области в первой декаде на 13 станциях количество осадков, выпавшее за первые десять дней, вошло в пятерку самых влажных. Обильные и частые дожди способствовали возникновению в Каргатском районе переувлажнению почвы.

Напомним, что неустойчивую холодную погоду в начале лета синоптики предрекали месяц назад.

Фото: pixabay.com, автор- jpeter2