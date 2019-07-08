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Какие сюрпризы готовит погода в июле?

Синоптики прогнозируют температуру в пределах нормы.
  • 08/07/2019, 17:12
Автор: Евгения Серёгина
Какие сюрпризы готовит погода в июле?
«В южных районах Сибири температура будет выше нормы на 1,5-2,5 градуса

Относительно прохладный июнь сменится характерной для июля жарой. Погодных сюрпризов синоптики не ожидают. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

 Согласно нашему прогнозу, июль ожидается более прохладным только по восточной части Томской и по северу Кемеровской областей,  сообщает Лапчик.  Новосибирская область  ближе к норме, и количество осадков будет в пределах нормы: от 45 до 65 мм в течение месяца. Температурный фон также существенно отличаться от средних многолетних не будет. Московский регион, большая часть европейской территории России  здесь будет прохладно, температура ниже нормы на 2 градуса. Что касается южных районов Сибири, то здесь температура выше нормы на 1,5-2,5 градуса, ближе к Казахстану  на 4 градуса, там предполагается, что будет расположен очаг тепла.

Таким предсказуемым, по информации начальника управления, нельзя назвать предыдущий месяц, отметившийся довольно прохладной погодой.

 Особенностью июня была прохладная погода, — рассказывает начальник управления.  Средняя температура по Новосибирской области составила +17… +19 градусов, что близко к норме по восточным районам и ниже нормы на 1-2 градуса по центру и западу региона. Причиной холодной погоды было преобладание северо-западного переноса воздушных масс с районов Северного Урала, а также стационирование циклонов. На территорию южных регионов Сибири часто проникал воздух с приполярного Урала, в результате чего температурный фон опускался и в дневные часы, а в ночные опускался существенно ниже нормы местами до -2… +4 градусов. Таким образом, в начале июня в Новосибирской области отмечались заморозки. А в травостое (На высоте 2 см. — Ред.) отрицательные температуры отмечались вплоть до 30 июня.

Помимо нехарактерных для лета заморозков в управлении отмечают и обильные осадки на территориях отдельных районов.

 Порой осадки были обильными и неоднократно превышали норму,  рассказывает Анна Лапчик.  Например, в Коченево за полтора часа выпало 55 мм. Собственно говоря, это был практически тропический ливень. В Венгерово за день 26 июня выпало 74 мм осадков при норме 42 мм. В целом в области в первой декаде на 13 станциях количество осадков, выпавшее за первые десять дней, вошло в пятерку самых влажных. Обильные и частые дожди способствовали возникновению в Каргатском районе переувлажнению почвы.

Напомним, что неустойчивую холодную погоду в начале лета синоптики предрекали месяц назад.

Фото: pixabay.com, автор- jpeter2

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