«НЖК» признали банкротом

Арбитражный суд Новосибирской области принял решение признать ликвидируемого должника — АО «Новосибирский жировой комбинат» банкротом. В отношении предприятия открыто конкурсное производство (ст.225 ФЗ О несостоятельности), говорится на сайте суда. Заявление о банкротстве новосибирского завода 27 мая подало ООО «Группа Компаний «Русагро», в связи с наличием просроченной свыше трех месяцев задолженности в размере более 608 млн руб.

Напомним, в конце ноября 2018 года ГК «Русагро» сообщила, что выкупила долг «Солнечных продуктов» перед Россельхозбанком — 34,7 млрд рублей. Это 80% от общей внешней долговой нагрузки группы «Солнечные продукты». «Русагро» сообщала о готовности реализовать приобретенные права требования и приобрести часть активов группы «Солнечные продукты» для создания крупнейшей масложировой компании в России. Часть активов, по информации DairyNews.ru, «Русагро» планировала продать

29 декабря 2018 года «НЖК» разместил уведомление о намерении обратиться в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании предприятия несостоятельным (банкротом) в связи с невозможностью исполнения должником денежных обязательств перед кредиторами: АО «Россельхозбанк» и ООО «Группа Компаний «Русагро».

В ответ на запрос редакции в конце февраля 2019 года министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко сообщал, что «в настоящее время производственная деятельность комбината осуществляется в штатном режиме. На предприятии производится майонез и майонезные соусы. В 2018 году производство продукции АО «Новосибирский жировой комбинат» в натуральном выражении составило 103,3 % к уровню 2017 года».

Фото: pixabay.com, автор- SimonMichaelHill