Какие выплаты на детей получат новосибирцы в 2024 году

Единое пособие на детей и для беременных женщин

Сумма пособия определяется исходя из прожиточного минимума, установленного в каждом регионе на ребенка или трудоспособного взрослого (пособие составляет 50,75 или 100% от областного прожиточного минимума), говорится на сайте Госдумы РФ.

В 2024 году размер пособия вырастет. В среднем по России оно составит от 7 тыс. до 13,9 тыс. рублей. В результате индексации прожиточного минимума выплата станет больше на сумму от 500 до 1 тыс. рублей в месяц (+7,5 %) и составит от 7,5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Для беременных женщин единое пособие составит в среднем от 8,4 тыс. до 16,8 тыс. рублей в месяц.

Напомним, по данным Новосибирскстата, прожиточный минимум в Новосибирской области в 2024 году вырастет на 4% и составит 15 317 рублей. Минимальный уровень дохода для работающих новосибирцев составит 16 696 рублей, для пенсионеров — 13 173 рубля, для детей — 15 871 рубль.

Выплата из маткапитала до трех лет

Родители, имеющие сертификат на материнский капитал, могут подать заявление в СФР на получение ежемесячной выплаты на любого ребенка в возрасте до 3 лет. Для ее получения среднедушевой доход должен быть не больше двух прожиточных минимумов.

Размер пособия составляет 100% детского прожиточного минимума (ПМ) в Новосибирской области. Сумма списывается ежемесячно с сертификата, пока средства не будут использованы в полном объеме или пока ребенку не исполнится 3 года.

В 2024 году размер выплат вырастет более чем на 1 тыс. рублей. В среднем по стране выплаты составляют примерно 15 тыс. рублей ежемесячно.

Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка

Пособие назначается, если среднедушевой доход семьи менее двукратной величины прожиточного минимума по региону. Размер выплаты равен сумме одного прожиточного минимума ребенка. В 2024 году индексация составит более 1 тыс. рублей.

Материнский капитал

Материнский капитал проиндексируют в феврале 2024 года по фактической инфляции. Предполагается, что он вырастет на 7,5% и составит:

на первого ребенка — 631 тысячу рублей (сейчас выплачивается 587 тысяч рублей);

на второго ребенка — 834 тысячи рублей (сейчас 775 тыс рублей) или 203 тысячи, если ранее семья получила маткапитал на первенца.

Отмечается, что в 2024 года маткапитал выдадут только тем, кто уже имеет гражданство РФ на момент рождения или усыновления ребенка, и при условии, что ребенок является гражданином России по рождению.

Декретные выплаты

В 2024 году вырастет и размер пособия по беременности и родам при декретном отпуске в 140 дней. Максимальный размер пособия составит 565,5 тыс рублей.

Пособие по уходу за ребенком при досрочном выходе из декрета

С 2024 года родители сохраняют право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае досрочного выхода из декретного отпуска — до исполнения ребенку 1,5 лет. Раньше пособие выплачивали только тем, кто находится в отпуске по уходу за ребенком. Мера также распространяется на матерей, уволенных во время беременности и декрета из-за ликвидации компании.

Максимальный размер этого пособия составит 49 123 рубля.

Многодетные семьи

Теперь с денежных выплат к ордену «Родительская слава» и званию «Мать-героиня» не будут взимать НДФЛ. Напомним, орден «Родительская слава» полагается семьям, в которых растет не менее семи детей. Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей.

Ранее редакция сообщала, что детские пособия увеличатся с 1 января 2024 года в Новосибирске.