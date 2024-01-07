Какие выплаты на детей получат новосибирцы в 2024 году

Сумма пособия определяется исходя из прожиточного минимума, установленного в каждом регионе на ребенка или трудоспособного взрослого (пособие составляет 50,75 или 100% от областного прожиточного минимума), говорится на сайте Госдумы РФ.
В 2024 году размер пособия вырастет. В среднем по России оно составит от 7 тыс. до 13,9 тыс. рублей. В результате индексации прожиточного минимума выплата станет больше на сумму от 500 до 1 тыс. рублей в месяц (+7,5 %) и составит от 7,5 тыс. до 15 тыс. рублей.
Для беременных женщин единое пособие составит в среднем от 8,4 тыс. до 16,8 тыс. рублей в месяц.
Напомним, по данным Новосибирскстата, прожиточный минимум в Новосибирской области в 2024 году вырастет на 4% и составит 15 317 рублей. Минимальный уровень дохода для работающих новосибирцев составит 16 696 рублей, для пенсионеров — 13 173 рубля, для детей — 15 871 рубль.
Родители, имеющие сертификат на материнский капитал, могут подать заявление в СФР на получение ежемесячной выплаты на любого ребенка в возрасте до 3 лет. Для ее получения среднедушевой доход должен быть не больше двух прожиточных минимумов.
Размер пособия составляет 100% детского прожиточного минимума (ПМ) в Новосибирской области. Сумма списывается ежемесячно с сертификата, пока средства не будут использованы в полном объеме или пока ребенку не исполнится 3 года.
В 2024 году размер выплат вырастет более чем на 1 тыс. рублей. В среднем по стране выплаты составляют примерно 15 тыс. рублей ежемесячно.
Пособие назначается, если среднедушевой доход семьи менее двукратной величины прожиточного минимума по региону. Размер выплаты равен сумме одного прожиточного минимума ребенка. В 2024 году индексация составит более 1 тыс. рублей.
Материнский капитал проиндексируют в феврале 2024 года по фактической инфляции. Предполагается, что он вырастет на 7,5% и составит:
на первого ребенка — 631 тысячу рублей (сейчас выплачивается 587 тысяч рублей);
на второго ребенка — 834 тысячи рублей (сейчас 775 тыс рублей) или 203 тысячи, если ранее семья получила маткапитал на первенца.
Отмечается, что в 2024 года маткапитал выдадут только тем, кто уже имеет гражданство РФ на момент рождения или усыновления ребенка, и при условии, что ребенок является гражданином России по рождению.
В 2024 году вырастет и размер пособия по беременности и родам при декретном отпуске в 140 дней. Максимальный размер пособия составит 565,5 тыс рублей.
С 2024 года родители сохраняют право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае досрочного выхода из декретного отпуска — до исполнения ребенку 1,5 лет. Раньше пособие выплачивали только тем, кто находится в отпуске по уходу за ребенком. Мера также распространяется на матерей, уволенных во время беременности и декрета из-за ликвидации компании.
Максимальный размер этого пособия составит 49 123 рубля.
Теперь с денежных выплат к ордену «Родительская слава» и званию «Мать-героиня» не будут взимать НДФЛ. Напомним, орден «Родительская слава» полагается семьям, в которых растет не менее семи детей. Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей.
Ранее редакция сообщала, что детские пособия увеличатся с 1 января 2024 года в Новосибирске.
Фото: freepik.com, freepik
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