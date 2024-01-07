Штормовое предупреждение объявили в Новосибирской области на 8 и 9 января

Первая рабочая неделя подготовила сюрприз для новосибирцев. 8 и 9 января в городе ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Кроме того, прогнозируются отложение мокрого снега, гололедные явления, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица, сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. Кроме того, синоптики предупреждают об усилении ветра до 18-23 м/с, местами до 25 м/с.

Во вторник, 9 января, в Новосибирской области произойдет резкое похолодание. Утром -17 градусов, к вечеру до -21 градуса.

По данным «Яндекс.Погоды», завтра, 8 января, потеплеет до +1 градуса, но ночью температура опустится до -13 градусов. К концу недели столбик термометра опустится до -10-11градусов днем и до -20 градусов ночью. Самым холодным днем на рабочей неделе будет пятница — в течение дня ожидается -20 градусов. Всю неделю будет идти снег (разной интенсивности).

По прогнозу Gismeteo с понедельника по четверг ожидается температура от +1 до -5 градусов, в пятницу термометр опустится до -16 градусов днем и -21 градуса ночью. Осадки будут идти практически всю неделю. В четверг ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

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