Штормовое предупреждение объявили в Новосибирской области на 8 и 9 января

Первая рабочая неделя подготовила сюрприз для новосибирцев. 8 и 9 января в городе ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Кроме того, прогнозируются отложение мокрого снега, гололедные явления, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица, сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. Кроме того, синоптики предупреждают об усилении ветра до 18-23 м/с, местами до 25 м/с.
Во вторник, 9 января, в Новосибирской области произойдет резкое похолодание. Утром -17 градусов, к вечеру до -21 градуса.
По прогнозу Gismeteo с понедельника по четверг ожидается температура от +1 до -5 градусов, в пятницу термометр опустится до -16 градусов днем и -21 градуса ночью. Осадки будут идти практически всю неделю. В четверг ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.
Ранее редакция сообщала, что юрист из Новосибирска дал советы, как возместить ущерб здоровью из-за гололёда.
Фото Gensa Gensa
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