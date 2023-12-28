Детские пособия увеличатся с 1 января 2024 года в Новосибирске

С 1 января 2024 года в Новосибирской области на 4,9% увеличится размер детских пособий. Проиндексированные суммы детских пособий опубликовали на официальном сайте Министерства труда и социального развития региона.

Областной семейный капитал составит 146 714,92 рублей.

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 15871,00 рублей.

Ежемесячное пособие на ребенка составит 467,86 рублей.

Повышенный размер 701,77 рублей установлен на детей военнослужащих, родителей-одиночек, чьи отцы, либо матери уклоняются от уплаты алиментов, а так же дети, чьи родители лишены родительских прав, потерявшего одного из родителей.

Ежемесячная социальная выплата семьям с ребенком-инвалидом и ВИЧ-инфицированным ребенком составит 466,54 рублей.

Ежемесячная дотация на питание детям-инвалидам в возрасте до 18 лет с онкологическими, гематологическими заболеваниями и инсулинозависимой формой сахарного диабета и детям с наследственными заболеваниями составит 855,35 рублей.

Также повысятся размеры ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.

Размер выплаты в зависимости от материальных проблем семьи может составлять 50%, 75% или даже 100% от регионального прожиточного минимума ребенка.

Ранее редакция сообщала о том, что все нуждающиеся в поддержке семьи могут получить единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Такая мера поддержки была принята с 1 января 2023 года.