12-летний мальчик пострадал в ДТП на Красном проспекте в Новосибирске

7 января в 15.00 недалеко от Собора Александра Невского в Новосибирске мужчина 2000 года рождения, управляя автомобилем Honda Fit, двигался по Красному проспекту, со стороны площади инженера Будагова, в сторону Советской. Напротив дома №12 на Красном проспекте при левом повороте с Красного проспекта в сторону улицы Советской он не предоставил преимущество и столкнулся с «Киа Рио» под управлением мужчины 1978 года рождения, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

— В результате столкновения пассажиры «Киа Рио», 40-летняя женщина и 12-летний мальчик, были доставлены в больницу, — сообщили в ведомстве.

Характер травм уточняется.

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