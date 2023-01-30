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Какие законы вступают в силу в феврале 2023

  • 30/01/2023, 10:23
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Какие законы вступают в силу в феврале 2023
Увеличение размера соцвыплат и маткапитала, квота на вступление в вуз детей участников спецоперации, ответные меры на потолок цен на российские энергоресурсы и другие.

С 1 февраля на 11,9% будет проиндексирован маткапитал, таким образом семьи с одним ребенком получат доплату в размере 586 946,72 руб. При этом доплата за второго ребенка будет равна 188 681,53 руб. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на официальном Telegram-канале нижней палаты парламента. Также на 11,9% увеличится размер пособия по уходу за ребенком и единовременное пособие при рождении ребенка.

Наряду с этими изменениями, в феврале вступают в силу ответные меры на введение потолка цен на российские энергоресурсы, если в контракты на них зафиксирована предельная цена.

Кроме того, вводится административная ответственность за нарушение закона о «суверенном Рунете».

Володин отметил, что с 3 февраля работа ФСБ, СВР, ФСО, Минобороны и МВД больше не будет считаться государственной и муниципальной услугой. А государственные охотоинспекторы в ходе рейдов, которые будут проводиться на постоянной основе, получат право использовать оружие и физическую силу при задержании нарушителей.

С 4 февраля региональным властям предоставляется право на передачу очередникам жилья, предназначавшегося для уволенных с военной службы, но не понадобившееся им. Среди них — ветераны боевых действий, инвалиды и семьи с инвалидами, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

С 20 февраля механизм приема в вузы по программам бакалавриата и специалитета должен быть приведен в соответствие с законом о квоте для детей участников СВО.

Ранее редакция сообщала, что Путин подписал целый ряд законов.

Фото с сайта Госдумы

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Россия

Теги : февральские законы потолок цен на нефть индексация маткапитала закон Госдума


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