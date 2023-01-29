Рекламодателям

В странах Европы начали запрещать курьерскую доставку

  • 29/01/2023, 18:07
Запрет доставки
Власти объясняют это решение желанием снизить нагрузку на городскую среду.

— 27 января 2023 года мэрия Барселоны утвердила полный запрет дарк-сторов. Все службы экспресс-доставки находятся в состоянии шока, — сообщил независимый эксперт по инновациям в ритейле, футуролог, идеолог концепции «Магазин 4:0» Борис Агатов в своем телеграм-канале. — На 2022 год мы прогнозировали запрет курьерской доставки, тогда многие скептически отнеслись к этому прогнозу. Мы исходили из того, что курьерская доставка перегружает городскую среду и требует регулирования или полного запрета.

По его словам, вслед за Амстердамом, который был первым, кто решил заморозить распространение dark-store и экспресс-доставки — это поветрие стало распространяться и на другие города.

По данным Зарплату.ру, по итогам декабря 2022 года в сравнении с ноябрем, особым спросом у работодателей пользовались курьеры — спрос на них вырос на 30%. В целом за последние 5 лет, по данным исследования сервиса Авито работа и агрегатора зарплатных данных Salary Index, спрос на курьеров в России вырос в 11 раз. В 2022 году количество вакансий увеличилось на 113%, по сравнению с 2021 годом. Зарплаты курьеров выросли в два раза.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что мэрия Новосибирска выиграла суд с кикшеринговыми компаниями и добилась ужесточения требований парковки самокатов. 

Фото: pixabay.com, автор- wal_172619

226

Рубрики :

Регионы: Европа

Теги : спрос на курьеров Запрещают доставку запрет дарк-сторов


Спецоперация на Украине

Сессия регионального парламента аплодировала уходящим на спецоперацию депутатам стоя
26/01/23 13:05
Информацию о второй волне мобилизации Кремль назвал недостоверной
25/01/23 14:25
Участники спецоперации смогут преподавать в школах ОБЖ
19/01/23 17:27
Наружная реклама

Операторам наружной рекламы предъявили иски почти на 72 млн рублей

Противостояние игроков рынка и «Городского центра наружной рекламы» в Новосибирске продолжается.
Читать статью >>
Комплексное развитие территории

Три участка комплексного развития территории в Советском районе вскоре выйдут на торги

Застройщикам нужно будет снести в общей сложности около 30 ветхих и аварийных домов.
Читать статью >>
митинг против повышения тарифов

Мэрия Новосибирска разрешила провести публичное мероприятие против роста тарифов ЖКХ

Организатор — представитель оппозиции в горсовете Новосибирска — сделал заявку на участие в нем 1000 человек.
Читать статью >>
небоскребы Новосибирска

В Новосибирске появится небоскреб на 60 этажей

Застройщик может приступить к его возведению в 2023 году.
Читать статью >>

Актуальный разговор

горсовет Новосибирск

Андрей Гудовский: А что сейчас мало критикуют горсовет?

Каждый депутат ответственен за все недостатки, которые видят жители, а не только мэр или чиновники, и изменение принципов выбора главы города эту ситуацию не изменит.
Все материалы
Лента новостей

Операторам наружной рекламы предъявили иски почти на 72 млн рублей

29/01/2023, 16:50

Три участка комплексного развития территории в Советском районе вскоре выйдут на торги

29/01/2023, 13:47

За 2022 год новосибирцы воспользовались городской электричкой почти 6 млн раз

29/01/2023, 11:39

В индустрии развлечений Новосибирска вырос спрос на сотрудников

29/01/2023, 09:35
Популярное

В 15 российских регионах выросла средняя премия по ОСАГО

28/01/2023, 11:00

Финансовый гороскоп на февраль 2023 года для каждого знака зодиака

27/01/2023, 16:29

Роспотребнадзор попросил россиян не чистить кастрюли корвалолом

27/01/2023, 14:59
Новости компаний

В Новосибирске в 2022 году жильцы 12,5 тысячи квартир подключили «Ростелеком Ключ»

27/01/2023, 11:22

Банк «Левобережный» выдает овердрафты для бизнеса новым клиентам

27/01/2023, 11:19

ВТБ: в 2023 году рынок ипотеки загородной недвижимости вырастет как минимум на четверть

27/01/2023, 11:08

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска