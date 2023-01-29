В странах Европы начали запрещать курьерскую доставку

— 27 января 2023 года мэрия Барселоны утвердила полный запрет дарк-сторов. Все службы экспресс-доставки находятся в состоянии шока, — сообщил независимый эксперт по инновациям в ритейле, футуролог, идеолог концепции «Магазин 4:0» Борис Агатов в своем телеграм-канале. — На 2022 год мы прогнозировали запрет курьерской доставки, тогда многие скептически отнеслись к этому прогнозу. Мы исходили из того, что курьерская доставка перегружает городскую среду и требует регулирования или полного запрета.

По его словам, вслед за Амстердамом, который был первым, кто решил заморозить распространение dark-store и экспресс-доставки — это поветрие стало распространяться и на другие города.

По данным Зарплату.ру, по итогам декабря 2022 года в сравнении с ноябрем, особым спросом у работодателей пользовались курьеры — спрос на них вырос на 30%. В целом за последние 5 лет, по данным исследования сервиса Авито работа и агрегатора зарплатных данных Salary Index, спрос на курьеров в России вырос в 11 раз. В 2022 году количество вакансий увеличилось на 113%, по сравнению с 2021 годом. Зарплаты курьеров выросли в два раза.

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