Вице-спикер новосибирского заксобрания Андрей Панферов отправился в зону спецоперации

Заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области, полковник ГРУ в запасе Андрей Панферов отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). Информация об этом появилась в соцсетях.
Панферов — первый вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области, военнослужащий 67-й отдельной бригады ГРУ ВС РФ, подполковник ГРУ в отставке, занимал должность секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».
Он участвовал в боевых действиях в Афганистане (провинция Кандагар) в должности заместителя командира роты специального назначения, нес службу в Закавказском военном округе, выполнял задачи в составе бригады спецназа ГРУ ГШ по установлению конституционного порядка в Нагорном Карабахе, как командир роты спецназа и заместитель командира отряда участвовал в боевых действиях в Закавказье.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области в 2023 году начнут строить новый мост.
Фото с страницы участника проводов, размещено на сайте с его разрешения
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