Вице-спикер новосибирского заксобрания Андрей Панферов отправился в зону спецоперации

Заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области, полковник ГРУ в запасе Андрей Панферов отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). Информация об этом появилась в соцсетях.

Вместе с ним в зону СВО отправилась замыкающая группа элитного боевого добровольческого батальона «Вега», который был сформирован по инициативе Панферова в Новосибирской области. Большинство бойцов подразделения уже находятся в зоне спецоперации, в ближайшее время батальон окажется в полном составе. Как ранее отмечал Панферов, большинство добровольцев имеют военный опыт.

Панферов — первый вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области, военнослужащий 67-й отдельной бригады ГРУ ВС РФ, подполковник ГРУ в отставке, занимал должность секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».

Он участвовал в боевых действиях в Афганистане (провинция Кандагар) в должности заместителя командира роты специального назначения, нес службу в Закавказском военном округе, выполнял задачи в составе бригады спецназа ГРУ ГШ по установлению конституционного порядка в Нагорном Карабахе, как командир роты спецназа и заместитель командира отряда участвовал в боевых действиях в Закавказье.

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