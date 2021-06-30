Какие законы вступят в силу в июле?

Для граждан

С 1 июля вступят в силу законы о новых выплатах детям. Они были анонсированы в послании президента РФ.

На смену единовременным пособиям придут ежемесячные пособия для женщин, которые встали на учет в ранние сроки беременности и находятся в трудной жизненной ситуации. Женщине нужно встать на учет в консультации до 12 недели беременности. Размер пособия составит 6,5 тысячи рублей. Выплаты будет производить Пенсионный фонд РФ. Законодатели предусмотрели ряд новых условий для получения нового пособия беременным. Ежемесячная выплата положена только женщинам с низкими доходами.

Претендовать на новую ежемесячную выплату смогут женщины, которые отвечают следующим условиям:

— срок беременности составляет 6 недель и более;

— будущая мать встала на учет в женской консультации не позднее 12 недели беременности;

— среднедушевой доход семьи беременной женщины не превышает величину прожиточного минимума в регионе проживания.

Появятся ежемесячные пособия одиноким родителям, воспитывающим ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

Получить пособие могут следующие категории родителей:

— единственный родитель — в акте о рождении нет сведений о втором родителе, сведения об отце внесены в акт по заявлению матери, второй родитель умер, объявлен умершим или признан безвестно отсутствующим;

— родитель или иной законный представитель ребенка, на которого платят алименты по судебному решению.

Отметим, что размер среднедушевого дохода такой семьи не должен быть больше прожиточного минимума на душу населения, установленного в субъекте РФ.

Размер пособия составит 50 % величины детского прожиточного минимума, который действует в субъекте РФ на дату обращения за пособием. Минимум периодически пересматривается, с 1 января года, следующего за годом обращения, сумму скорректируют.

Россиян будут информировать о положенных льготах.

Теперь граждане смогут узнавать, какие им положены меры социальной поддержки, не только через портал Госуслуг, но и по единому телефонному номеру. Сейчас получить информацию о доступных мерах социальной поддержки можно при личном обращении в МФЦ. Этот формат тоже продолжит работать.

С 1 июля 2021 года социальные пособия работающим гражданам будут перечисляться только на карты платежной системы «МИР».

Согласно законодательству Российской Федерации на карту «МИР» будут переводиться следующие социальные выплаты:

— пособие по беременности и родам;

— единовременное пособие при рождении ребенка;

— ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

— пособие по временной нетрудоспособности (только в отношении граждан, подвергшихся воздействию радиации).

Стоит обратить внимание, что законодательством РФ допускается получение единовременного пособия при рождении ребенка на любой банковский счет, даже в случае, если по нему осуществляются операции c использованием банковских карт любой платежной системы, например VISA, MasterCard и др. Изменение не затронет тех, кому доставка выплат производится через отделения Почты России и иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, на счета в кредитных организациях, без привязанной банковской карты.

С 1 июля вступает в силу закон о создании единой цифровой платформы вакансий и дистанционного формата поиска работы.

Создается единая для всей страны цифровая платформа в сфере трудовых отношений, которая будет содействовать гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям — в подборе сотрудников.

Дистанционный формат поиска работы будет использоваться наравне с очным приемом в центрах занятости.

Распространение «Дальневосточного гектара» на Арктику.

Земельный участок можно будет получить в Мурманской области, НАО и ЯНАО, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Карелии. Конкретные территории, где будут предоставлять участки, определят местные власти.

В первые полгода получить участки в Арктике смогут только зарегистрированные в соответствующих субъектах и муниципальных образованиях граждане. С 1 февраля 2022 года такая возможность появится у остальных.

Кроме того, для тех, кто успешно освоил и оформил в собственность или аренду ранее предоставленный ему «дальневосточный гектар», допускается возможность дополнительно получить земельный участок площадью до одного гектара.

Медосмотры для шахтеров.

Для работников, занятых на подземных работах, вводятся обязательные предсменные медосмотры, а также — при необходимости — внутрисменные и послесменные.

Порядок медосмотров и методические рекомендации по проведению послесменной реабилитации утвердит Минздрав.

Закон также предполагает использование дистанционного контроля за состоянием здоровья работников угольной промышленности, внедрение корпоративных программ укрепления здоровья и создание условий для ведения здорового образа жизни.

Компенсации семьям погибших пожарных.

Меры направлены на социальную защиту членов семей и родителей, в том числе сотрудников Государственной противопожарной службы, погибших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного при выполнении служебных обязанностей. Также законодательно определен круг лиц, имеющих право на такую компенсацию: супруг, родители, дети, иждивенцы. При этом предусмотрена индексация размера денежного содержания в зависимости от увеличения окладов. Решение об увеличении (индексации) принимается Правительством РФ.

Контроль за оборотом гражданского оружия.

Ужесточается контроль за оборотом гражданского оружия. Так, невыполнение требования сотрудника Росгвардии или воспрепятствование его деятельности в сфере надзора за оборотом оружия грозит штрафом:

— для граждан — от 5 до 10 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия;

— для должностного лица — от 10 до 50 тысяч рублей, или же последует дисквалификация на срок от 1 до 3 лет;

— для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей, либо их деятельность будет приостановлена на срок до 30 суток.

Невыполнение предписания сотрудника Росгвардии повлечет штраф для граждан в размере от 500 рублей до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей. Повторное нарушение может привести к конфискации оружия.

Нарушение правил хранения или ношения оружия гражданами, повлекшее его утрату, будет наказываться штрафом от 5 до 10 тысяч рублей или лишением права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от 1 до 3 лет.

С 1 июля вступает в силу запрет второго гражданства для гослужащих, дипломатов и военных.

Запрещается иметь второе гражданство или постоянный «вид на жительство» другой страны:

— государственным и муниципальным чиновникам, работникам госорганов, органов местного самоуправления;

— военнослужащим Вооруженных сил, Росгвардии, ФСБ, Службы внешней разведки, военной прокуратуры и военных органов Следственного комитета, сотрудникам органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, работникам уголовно-исполнительной системы;

— послам и полномочным представителям;

— главам и заместителям глав Центробанка и Счетной палаты, аудиторам СП;

— губернаторам, региональным депутатам и др.

Для бизнеса

С 1 июля обязанность по приему карт «МИР» распространяется на продавцов, у которых выручка от реализации товаров за предшествующий календарный год превышает 20 млн (ранее — 40 млн) рублей.

Законом устанавливается поэтапное снижение порога выручки: с 1 марта до 30 июня 2021 года — до 30 млн рублей, с 1 июля 2021 года — до 20 млн рублей. Это значительно увеличит количество продавцов и агрегаторов, обязанных принимать карты «МИР».

С 1 июля 2021 года владельцы сайтов обязаны будут бесплатно размещать социальную рекламу. При условии, что суточный объем посетителей сайта — более 100 тысяч. Социальная реклама в сети должна составлять до 5% площадей или времени. Эти нормы уже действуют для телевизионной рекламы и рекламы на баннерах.

Владельцы сайтов должны будут направить оператору социальной рекламы следующие данные:

— сведения об объемах, способах, формах, средствах распространения рекламы на сайте;

— прогнозные значения объемов социальной рекламы.

Проверки будут проходить по новому закону

Закон разграничивает полномочия федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления в сфере государственного и муниципального контроля. Это решение было принято в рамках реализации контрольно-надзорной деятельности, которая получила название «регуляторная гильотина».

Также основными принципами установления обязательных требований правовых актов становятся риск-ориентированный подход, правовая определенность, системность, открытость, предсказуемость и исполнимость.

Изменения в налоговом законодательстве

Появился закрытый перечень оснований для отказа в приеме деклараций от налогоплательщиков. Это, например, подписание документа неуполномоченным лицом.

Налоговая служба будет уведомлять налогоплательщика о признании декларации непредставленной.

Перерасчет транспортного налога не будут делать, если это повлечет увеличение ранее уплаченной суммы налога.

Вступают в силу правила прослеживания. Это слежение за движением товара от производителя к покупателю, но, в отличие от маркировки, этот режим распространяется не на единицу товара, а на партию. Это поможет противостоять «серому» импорту и нелегальному обороту. Теперь в налоговую, например, нужно предоставлять отчеты об операциях с прослеживаемыми товарами, которые установило правительство.

1 июля 2021 года закончится очередной этап реформы контрольно-кассовой техники.

ИП, не имеющие работников по трудовым договорам, при реализации товаров собственного производства, выполнении работ и оказании услуг обязаны применять ККТ.

С 1 июля резиденты вправе осуществлять переводы денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

Исключение — оплата товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, ведение внешнеторговой деятельности, договоры займа. Указанные ограничения приема электронных средств платежа не распространяются на платежные карты, предоставленные в соответствии с правилами иностранной платежной системы.

Возможности участников публичных слушаний расширят с 1 июля.

Участники общественных обсуждений и публичных слушаний, прошедшие идентификацию, смогут вносить свои предложения и замечания в адрес организатора онлайн.

Это разрешено делать в период размещения проекта, который будут рассматривать на публичных слушаниях, и проведения его экспозиции.

С 1 июля начнут штрафовать за продажу гаджетов без российского программного обеспечения (ПО).

На гаджеты с операционными системами Android и iOS, согласно постановлению правительства, должны устанавливаться отечественные приложения и сервисы. Среди них «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», MirPay (только Android), «Госуслуги» и др.

Производители могут выбрать любой из трех вариантов для предустановки программ на свои новые устройства:

— полная предустановка приложений на жесткий диск;

— предустановка в режиме «одного окна», когда пользователь сам выбирает, какое из предложенных приложений он хочет установить;

— размещение иконки программы на экране устройства, при выборе которой пользователь установит программу.

При этом производители должны обеспечить возможность удаления этих программ.

За нарушения требований продавцы устройств будут оштрафованы. Для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей; для юрлиц — от 50 до 200 тысяч рублей.

Учет древесины.

С 1 июля 2021 года хранение древесины после вывоза ее с лесосеки возможно будет исключительно на складах, зарегистрированных в ЕГАИС учета древесины и сделок с ней, а переработка — только на объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры, сведения о которых внесены в систему. Обязательно к исполнению требование регистрации сделок с древесиной и продуктами ее переработки в ЕГАИС и учета древесины и сделок с ней.

Владельцы складов древесины и объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры должны до 1 июля 2021 года предоставить оператору ЕГАИС учета древесины и сделок с ней информацию о таких объектах.

Изменения в сфере сельского хозяйства.

Аграриям разрешено заключать более доступные договоры сельхозстрахования с господдержкой в случаях, когда события природного происхождения повлекли за собой введение ЧС регионального, межрегионального или федерального характера. Устанавливается размер субсидии, которую государство выдает страховщикам для компенсации выплат.

Вводятся основные положения о федеральном госконтроле за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки. Изменения направлены на соблюдение товаропроизводителями требований к качеству и процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации.

Производство и оборот этилового спирта

Лицензию на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции не выдадут, если у претендента есть не погашенная на дату поступления заявления недоимка по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням, штрафам, процентам, которые в совокупности превышают 3 тысячи рублей.

Валютные операции.

Резиденты, проводящие в РФ валютные операции и получившие доступ к системе «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности, должны представлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию об осуществлении такой деятельности.

С 1 июля вступят новые правила для микрофинансовых организаций.

Минимальный размер собственных средств микрокредитной компании повышается до 2 млн рублей. Раньше требования к таким компаниям не были высокими: уставной капитал мог быть 10 тысяч рублей. Сейчас планируется поэтапно его повысить вплоть до 5 млн рублей к 2024 году. Мера позволит повысить ответственность микрокредитных компаний и отсеять нечестных игроков с рынка услуг.

С 10 июля микрофинансовая компания и кредитный кооператив обязаны иметь официальный сайт, зарегистрированный в доменной зоне ru или рф.

Кредитный кооператив обязан передавать сведения из реестра членов кооператива (пайщиков) в Банк России.

Запрет на участие в работе нежелательных научно-производственных объединений за рубежом.

Россиянам запрещается участвовать в деятельности нежелательных в России неправительственных организаций и за пределами страны. Также вводится дополнительный квалифицирующий признак для отнесения иностранной или международной организации к разряду нежелательных: это посредничество в проведении операций с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными в РФ организаций для осуществления деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности государства.