Авто каких марок стали обходиться дороже российским автолюбителям

Удешевления не произошло, а непосредственно транспорт стал дороже на 0,5-5%. Маркетплейс Avto.pro, предлагающий недорогие запчасти и моторное масло для обслуживания автотранспорта, решил узнать больше о корректировке цен.

Удорожание транспорта

Представители автомобильных концернов неохотно делятся информацией о том, по какой причине была произведена корректировка цен, а фактически удорожание выпускаемого транспорта. В качестве одной из причин называют дефицит комплектующих и увеличение транспортных расходов. Неожиданно большим оказался рост цен на транспорт российского производства. Автомобили Lada стали обходиться покупателям на 1,3-3,1% дороже. В случае KIA удорожание составило 0,8-4,3%. Изменения коснулись всего модельного ряда. Среди других марок отметились:

Hyundai. Подорожали 4 модели из 8. Рост составил 0,8-2,5%;

Skoda. Подорожали 4 модели из 6. Рост составил 1,3-5%;

Renault. Подорожал весь модельный ряд. Рост составил 0,8-3,7%.

Рост цен пришелся на вторую половину мая, однако эксперты не исключают, что концерны могут произвести повторную корректировку стоимости. Подавляющее большинство популярных моделей авто стали дороже. Есть и исключения. К примеру, у Toyota на 0,9-1,5% подешевели Highlander и Fortuner. Volkswagen немного снизил стоимость на Caddy и кемпер Caddy California (всего на 0,1-0,2%).

Спрос и предложение

По словам специалистов, экспорт автотранспорта из России растет, однако удорожание транспорта в рублях может привести к существенному падению внутреннего спроса. Это будет происходить на фоне дефицита и девальвации валюты. Удорожание как отечественных авто, так и иномарок будет способствовать данному процессу.

Как отмечают в SBS Consulting, удорожание транспорта в рублевом эквиваленте привело к снижению его доступности для российских потребителей. Традиционно популярные среди российских автолюбителей Lada Granta, Vesta и Largus продаются все меньшими тиражами. Несмотря на открытие новой производственной площадки в Казахстане, возникший дефицит привел к падению продаж на 43%. Также наблюдается дефицит иномарок. Специалисты настроены пессимистично и говорят о том, что вследствие роста цен автомобили могут стать слишком дорогими для многих жителей стран СНГ.