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В WhatsApp заработала самая долгожданная функция

  • 30/06/2021, 11:02
Автор: Марина Санькова
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Теперь в мессенджере можно будет одновременно использовать одну учетную запись на нескольких устройствах.

В популярном мессенджере WhatsApp заработала функция одновременного использования одной учетной записи на нескольких устройствах, сообщает РИА-Новости со ссылкой на портал WABetainfo.

После того как устройства пользователя будут связаны, главному из них не нужно будет оставаться в сети, чтобы WhatsApp Web и WhatsApp Desktop работали одновременно. В таком режиме можно пользоваться пятью гаджетами, прикрепленными к одному аккаунту.

Однако пользователи не смогут отправлять сообщения или звонить из WhatsApp Web, WhatsApp Desktop и WhatsApp Portal другим пользователям, на гаджетах которых установлена устаревшая версия WhatsApp.

— Общение при одновременном использовании нескольких устройств по-прежнему будет зашифровано с помощью алгоритмов WhatsApp, — заверяют разработчики.

Пока опция работает лишь в бета-версии приложения под номером 2.21.14.1 и только на Android. Позже такая возможность станет общедоступна.

Фото: pixabay.com автор: Eastlandtunes

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Рубрики :

Регионы: мир

Теги : новая фуккция мобильное приложение мессенджер WhatsApp


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