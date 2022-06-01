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Какие законы вступят в силу в июне 2022

  • 01/06/2022, 13:30
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Какие законы вступят в силу в июне 2022
Увеличение периода выплаты страховой пенсии по потере кормильца для граждан старше 18 лет, паспорта болельщиков и другие.

Индексация пенсий и прожиточного минимума

С 1 июня 2022 года пенсии неработающим пенсионерам и прожиточный минимум будут увеличены на 10%. Выплаты начнутся с этого же месяца. Размер прибавки для каждого получателя индивидуален, в среднем выплаты увеличатся на 1760 рублей — до 19360 рублей.

Также было анонсировано увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ), но оно будет произведено с 1 июля.

Введение «паспорта» болельщика (Fan ID)

С 1 июня правительство России утвердит перечень официальных спортивных мероприятий, для посещения которых болельщики будут должны пройти обязательную идентификацию с помощью регистрации персонифицированной карты. Для этого потребуется заполнить заявление на Госуслугах. Данные, указанные при оформлении карты, будут переданы в информационную систему идентификации болельщиков.

Устанавливается единый срок полномочий глав регионов

С 1 июня вводятся поправки в правила деятельности публичной власти в субъектах РФ. Так, срок полномочий главы субъекта РФ и депутатов региональных заксобраний составит пять лет. Одновременно с этим глава субъекта РФ сможет возглавлять регион более двух сроков подряд. До этого главам регионов разрешалась занимать соответствующий пост не более двух сроков подряд. Теперь глава региона не может называться президентом. Закон предусматривает два варианта «Глава» или «Губернатор» определенного субъекта РФ.

Сохранение пенсий по потере кормильца работающим выпускникам школ

С 1 июня дети, потерявшие одного или обоих родителей, смогут продлить получение пенсий после совершеннолетия – до первого сентября того года, в котором они закончили школу. Если в это время они поступят на дневное отделение вуза или ССУЗа, выплаты будут получать на весь период обучения. При этом получатели не должны подтверждать факт нахождения на иждивении кормильца, если они не работали официально во время его смерти. Такие же правила распространяются на получателей доплат к пенсии по старости или за ребенка-инвалида на иждивении.

Экипажи самолетов смогут обезвреживать авиадебоширов

Теперь члены экипажа смогут принять специальные средства сдерживания против пассажиров, которые устроили дебош в самолете. Командир воздушного судна сможет отдать членам экипажа распоряжение «принять все необходимые меры, в том числе меры принуждения» в отношении тех, кто своими действиями создает непосредственную угрозу безопасности полета и не подчиняется указаниям.

Решения по исполнительным производствам смогут принимать без приставов

С 20 июня некоторые решения по исполнительным производствам, которые не требуют личного участия пристава, будут принимать автоматически. Например, это может быть отказ и окончание производства, введение или отмена ограничений для должников, наложение и снятие арестов.

Контроль за оборотом оружия ужесточат

Россияне, владеющие оружием, с 29 июня должны будут уведомлять Росгвардию в случае его потери или хищения. Сообщать об этом нужно «не позднее суток» с момента утраты. Поправки в федеральный закон «Об оружии», в которых содержится это правило, были подписаны президентом Владимиром Путиным 28 июня 2021 года и вступают в силу через год.

Фото: flickr.com — Ministry

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : законодательство Госдума


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