Успеет ли мэрия за месяц подготовить паспорта дорог и тротуаров Новосибирска?

Поручение мэра Новосибирска о разработке до 1 июля паспортов дорог и тротуаров города, на основании которых будут приниматься решения об их ремонте, активно обсуждается в соцсетях.

— Давайте отталкиваться не от финансового, а от технического состояния, — добавил глава города. — Прошу пятилетку расписать и такой же паспорт сделать по тротуарам. Давайте мониторить наше дорожное хозяйство по городу, чтобы у нас было свое представление его технического состояния. Тогда легче будет говорить о финансировании. В течение месяца надо сделать. У нас уже с главами районов разговор на эту тему был — какое-то представление, самое общее, у всех есть. Но подробного такого плана нет.

Напомним, это поручение Анатолий Локоть дал профильным подразделениям муниципалитета на аппаратном совещании 31 мая. Результатом паспортизации дорог, по его словам, станет график ремонта на ближайшую пятилетку исходя из их текущего состояния, а не финансовых возможностей бюджета, как было ранее.

Общественники напоминают, что говорили о необходимости проведения паспортизации дорог с 2015 года.

— Вопрос субъективного и необоснованного выбора участков и видов дорожных работ, мы поднимали еще в 2015-м, — отмечает координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов. — А в 2017-м на публичных обсуждениях БКД озвучили это в качестве одного из ключевых нарушений законодательства и требовали обеспечить паспортизацию хотя бы для приоритетного проекта… Прошло 7 лет, и мэр поручил за месяц сделать паспорта в объеме всей дорожной сети. Судя по динамике, о том, что в городе нет еще и проектов организации дорожного движения, предусмотренных законом, до мэра дойдет примерно к 2030 году. И он поручит это сделать за неделю… ремонтно-культурно-самокатному хозяйству.

Общественник Михаил Мезенцев добавляет, то, о чем так долго и упорно вещали активные граждане, небезразличные не только к существующему состоянию улично-дорожной сети, но и к эффективности расходования бюджетных средств, начало наконец-то обретать какие-то осязаемые формы.

— Сразу оговорюсь, что вряд ли это можно считать достижением мэра города, который на протяжении 8 лет игнорировал все наши замечания, — комментирует общественник. — Скорее всего, это связано именно с приходом в департамент новых сотрудников, являющихся профессионалами своего дела. Очень надеюсь, что теперь, благодаря профессиональному подходу при осуществлении дорожной деятельности, во главу угла поставят не только строгое соблюдение действующих нормативов, но и вычистят штат от бездарных бездельников, коих в департаменте развелось великое множество.

Александр Стефанов не исключает, что немалую роль в запуске процесса паспортизации сыграла прокуратура, поскольку разработка этих документов является требованием закона и ОБЯЗАННОСТЬЮ местного самоуправления, которую мэрия игнорировала много лет.

— Так что это не добрая воля чиновников, а элементарная профессиональная обязанность. И то, что в городе делается попытка организовать учет подведомственных дорог, дает тень надежды, что изменятся подходы и принципы дорожной деятельности и вернется здравый смысл, — подчеркнул Стефанов. — Очень жаль, что на очевидные вещи, у нас ушло много лет. Если и дальше не менее очевидные вещи, например обеспечение сохранности дорог, будут реализовываться такими же темпами, то до эффективного управления нашему поколению не дожить и нормальных дорог мы не застанем…

Светлана Бохан, старший помощник прокурора города Новосибирска, пояснила редакции, что в 2018 году прокуратура предъявила мэрии города иск о необходимости проведения работы по оценке, паспортизации, постановке на кадастровый учет и регистрации права собственности 608 автомобильных дорог.

— В июне 2019 года Центральный районный суд утвердил административный иск прокурора города к муниципалитету и признал бездействие мэрии незаконным, на мэрию была возложена обязанность в срок до 1 июля 2020 года устранить нарушение. То есть, учитывая объем работ, на добровольное исполнение решения суда муниципалитету был дан еще один год, — сообщила собеседница редакции.

В данный момент это решение находится на принудительном исполнении в отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств. Прокуратура города осуществляет надзор за указанным отделом.

— 11 мая 2022 года внесено представление приставам в части неполноты исполнения по исполнительному производству. На его рассмотрение дается месяц. Не исключаю, что приставы направили требования мэру, — поясняет Светлана Бохан.

В мае 2022 года Центральный районный суд удовлетворил еще один иск прокуратуры — обязать мэрию разработать порядок ремонта дорог местного значения (не вступил в законную силу). Это требование прописано в федеральном законе «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Устранить допущенные нарушения мэрия должна в течение месяца (с даты вступления решения суда в законную силу). Исполнение судебного акта и принятие органом местного самоуправления нормативного правового акта, регламентирующего порядок ремонта автодорог, взяты в прокуратуре на контроль.

Стоит отметить, что в середине мая Арбитражный суд Новосибирской области обязал департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска выплатить новосибирцу, директору компании «Теплоцентр» Денису Тимошкову, более 300 тысяч рублей за ущерб в ДТП (первоначально иск был подан к МКУ «ДЭУ №3»), а также расходы на оценщика (22 тысячи) рублей, госпошлину и почтовые расходы. Как говорится в материалах суда, в апреле машина Тимошкова попала в яму на улице Ватутина, в результате были повреждены колеса и диски. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

На днях на улице Ватутина начались масштабные дорожные работы.

Выбор дорог для ремонта очень часто становится причиной возникновения конфликтных ситуаций между депутатами горсовета Новосибирска и чиновниками муниципалитета. В частности, на заседании комиссий и сессиях горсовета депутаты неоднократно подчеркивали, что не понимают критерии определения объектов, которые в первую очередь нуждаются в ремонте. В результате процесс распределения нередко приобретает политическую окраску.

Ранее редакция сообщала, на какие дорожные объекты в этом году город решил направить дополнительные деньги, поступившие в регион из федерального бюджета. А также о том, что в этом году город впервые выбрал подрядчика для независимого контроля за дорожными работами.