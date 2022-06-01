Успеет ли мэрия за месяц подготовить паспорта дорог и тротуаров Новосибирска?

Поручение мэра Новосибирска о разработке до 1 июля паспортов дорог и тротуаров города, на основании которых будут приниматься решения об их ремонте, активно обсуждается в соцсетях.
— Давайте отталкиваться не от финансового, а от технического состояния, — добавил глава города. — Прошу пятилетку расписать и такой же паспорт сделать по тротуарам. Давайте мониторить наше дорожное хозяйство по городу, чтобы у нас было свое представление его технического состояния. Тогда легче будет говорить о финансировании. В течение месяца надо сделать. У нас уже с главами районов разговор на эту тему был — какое-то представление, самое общее, у всех есть. Но подробного такого плана нет.
Общественники напоминают, что говорили о необходимости проведения паспортизации дорог с 2015 года.
— Вопрос субъективного и необоснованного выбора участков и видов дорожных работ, мы поднимали еще в 2015-м, — отмечает координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов. — А в 2017-м на публичных обсуждениях БКД озвучили это в качестве одного из ключевых нарушений законодательства и требовали обеспечить паспортизацию хотя бы для приоритетного проекта… Прошло 7 лет, и мэр поручил за месяц сделать паспорта в объеме всей дорожной сети. Судя по динамике, о том, что в городе нет еще и проектов организации дорожного движения, предусмотренных законом, до мэра дойдет примерно к 2030 году. И он поручит это сделать за неделю… ремонтно-культурно-самокатному хозяйству.
Общественник Михаил Мезенцев добавляет, то, о чем так долго и упорно вещали активные граждане, небезразличные не только к существующему состоянию улично-дорожной сети, но и к эффективности расходования бюджетных средств, начало наконец-то обретать какие-то осязаемые формы.
— Сразу оговорюсь, что вряд ли это можно считать достижением мэра города, который на протяжении 8 лет игнорировал все наши замечания, — комментирует общественник. — Скорее всего, это связано именно с приходом в департамент новых сотрудников, являющихся профессионалами своего дела. Очень надеюсь, что теперь, благодаря профессиональному подходу при осуществлении дорожной деятельности, во главу угла поставят не только строгое соблюдение действующих нормативов, но и вычистят штат от бездарных бездельников, коих в департаменте развелось великое множество.
Александр Стефанов не исключает, что немалую роль в запуске процесса паспортизации сыграла прокуратура, поскольку разработка этих документов является требованием закона и ОБЯЗАННОСТЬЮ местного самоуправления, которую мэрия игнорировала много лет.
— Так что это не добрая воля чиновников, а элементарная профессиональная обязанность. И то, что в городе делается попытка организовать учет подведомственных дорог, дает тень надежды, что изменятся подходы и принципы дорожной деятельности и вернется здравый смысл, — подчеркнул Стефанов. — Очень жаль, что на очевидные вещи, у нас ушло много лет. Если и дальше не менее очевидные вещи, например обеспечение сохранности дорог, будут реализовываться такими же темпами, то до эффективного управления нашему поколению не дожить и нормальных дорог мы не застанем…
Светлана Бохан, старший помощник прокурора города Новосибирска, пояснила редакции, что в 2018 году прокуратура предъявила мэрии города иск о необходимости проведения работы по оценке, паспортизации, постановке на кадастровый учет и регистрации права собственности 608 автомобильных дорог.
— В июне 2019 года Центральный районный суд утвердил административный иск прокурора города к муниципалитету и признал бездействие мэрии незаконным, на мэрию была возложена обязанность в срок до 1 июля 2020 года устранить нарушение. То есть, учитывая объем работ, на добровольное исполнение решения суда муниципалитету был дан еще один год, — сообщила собеседница редакции.
В данный момент это решение находится на принудительном исполнении в отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств. Прокуратура города осуществляет надзор за указанным отделом.
— 11 мая 2022 года внесено представление приставам в части неполноты исполнения по исполнительному производству. На его рассмотрение дается месяц. Не исключаю, что приставы направили требования мэру, — поясняет Светлана Бохан.
В мае 2022 года Центральный районный суд удовлетворил еще один иск прокуратуры — обязать мэрию разработать порядок ремонта дорог местного значения (не вступил в законную силу). Это требование прописано в федеральном законе «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Устранить допущенные нарушения мэрия должна в течение месяца (с даты вступления решения суда в законную силу). Исполнение судебного акта и принятие органом местного самоуправления нормативного правового акта, регламентирующего порядок ремонта автодорог, взяты в прокуратуре на контроль.
Стоит отметить, что в середине мая Арбитражный суд Новосибирской области обязал департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска выплатить новосибирцу, директору компании «Теплоцентр» Денису Тимошкову, более 300 тысяч рублей за ущерб в ДТП (первоначально иск был подан к МКУ «ДЭУ №3»), а также расходы на оценщика (22 тысячи) рублей, госпошлину и почтовые расходы. Как говорится в материалах суда, в апреле машина Тимошкова попала в яму на улице Ватутина, в результате были повреждены колеса и диски. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
На днях на улице Ватутина начались масштабные дорожные работы.
конфликтных ситуаций между депутатами горсовета Новосибирска и чиновниками муниципалитета. В частности, на заседании комиссий и сессиях горсовета депутаты неоднократно подчеркивали, что не понимают критерии определения объектов, которые в первую очередь нуждаются в ремонте. В результате процесс распределения нередко приобретает политическую окраску.
Ранее редакция сообщала, на какие дорожные объекты в этом году город решил направить дополнительные деньги, поступившие в регион из федерального бюджета. А также о том, что в этом году город впервые выбрал подрядчика для независимого контроля за дорожными работами.
Фото Александра Стефанова
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