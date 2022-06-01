Появилась неофициальная информация о новых арестах в мэрии Новосибирска

О новых арестах в мэрии Новосибирска сообщил на своей странице в соцсети общественник Владимир Кириллов.

— Это старая история с Кондратьевым из МКУ УДС, — поясняет общественник.

Вторым фигурантом дела предположительно может оказаться начальник лаборатории контроля УДС Василий Лаврентьев.

— Часть дорог и тротуаров оказались недоделаны и брошены. Костылевский (Анатолий Костылевский, министр транспорта области. — Ред.), Травников (Андрей Травников, губернатор области. — Ред) и мэр (Анатолий Локоть) заявили о том, что без проверки дорожной лаборатории акты работ не подпишут, — писал Кириллов в посте от 2021 года. — И… тишина. Решение о принятии отчетных документов со стороны подрядчиков и муниципалитетов принимала с подачи Костылевского Светлана Кондратьева, начальник управления экономики Минтранса НСО. А «кски» подрядчикам со стороны мэрии подписывает Владислав Кондратьев, начальник отдела строительного контроля Управления дорожного строительства мэрии Новосибирска.

Как следует из обсуждения ситуации в комментариях к посту, речь может идти об истории годовой давности.

В мэрии Новосибирска данную информацию не подтвердили, порекомендовав обращаться в правоохранительные органы. В пресс-службе ГУ МВД обещали данную информацию уточнить.

Напомним, что новосибирские дорожники уже приковывали к себе внимание правоохранительных органов 2 года назад. В МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС») и департаменте транспорта мэрии Новосибирска сотрудники правоохранительных органов провели следственные мероприятия. Был изъят ряд документов у структур мэрии в рамках расследования дела о возможном «служебном подлоге». Опрошенные изданием эксперты сообщили, что это связано с принятием жилых домов с необустроенными тротуарами. В мэрии ситуацию комментировали как спор нескольких хозяйствующих субъектов.

В конце прошлого года в поле зрения правоохранителей попал департамент земельных и имущественных отношений, в отношении начальника которого — Георгия Жигульского — проводились следственные мероприятия. В этом году к «УЗСПТС» вновь возникли вопросы.

Ранее редакция сообщала о том, что Минтранс региона ужесточает контроль за качеством ремонта и строительства дорог.