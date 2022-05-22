Каким будет лето 2022 в Новосибирске

Июнь начнется с прохлады. В первых числах месяца температура днем опустится до +19, ожидаются частые дожди. К середине месяца вернется тепло, в среднем +22… +25, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на «Яндекс.Погода».

Согласно данным сервиса «Ну и погода» начало июня прогнозируется еще более прохладным. Температура в первые 10 дней опустится до +14… +20. До 18 июня дни будут пасмурными и по меньшей мере две недели будет лить дождь. С 14 июня температура ежедневно будет держаться на отметке от +21 до +30 — прекратятся дожди и вернется солнце.

Второй летний месяц будет самым жарким. По сведениям «Яндекс.Погода», температура воздуха ожидается от +22 до +26. При этом 17 дней из 31 будут дождливыми.

«Ну и погода», в свою очередь, обещает аномальную жару. В первой половине июля — от +28 до +33 и дожди, совсем как в тропиках. В середине месяца так же жарко, но без осадков. А с 27 июля начнется похолодание до +15 и снова вернется дождь.

Август до начала сентября обещает радовать безоблачным небом. В соответствии с данными «Яндекс.Погода», температура воздуха будет прогреваться от +21 до +23 ежедневно. Ближе к концу месяца похолодает до +17, усилится ветер и придет небольшой дождь.

«Ну и погода» прогнозирует до 17 августа температуру около +26… +32. После 18-го числа прохладные дни будут чередоваться с жаркими. В конце лета температура опустится до +15… +17.