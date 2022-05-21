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Прокуратура нашла нарушение законодательства в СО РАН

  • 21/05/2022, 11:17
новости Новосибирска
Речь идет о захламлении лесов, которые находятся в бессрочном пользовании отделения.

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу провело анализ состояния законности в сфере использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в границах Новосибирского академического лесничества СО РАН. Установлено, что на праве постоянного (бессрочного) пользования в СО РАН находятся земельные участки площадью 545 га, занятые городскими лесами.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин в ходе совместной проверки с прокурором Новосибирской области Яковом Хорошевым установили, что Новосибирским академическим лесничеством в нарушение требований статьи 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации не в полной мере выполняется очистка леса от захламленности.

— Наличие сухих веток, деревьев в условиях пожароопасного сезона — самые уязвимые части леса, однако их уборка не произведена. На момент проверки не в полном объеме созданы и обновлены минерализованные полосы, — отмечается в сообщении прокуратуры. — Документы, подтверждающие проведение тренировок и осмотра готовности мобильных пожарных групп, техники, противопожарного оборудования и средств пожаротушения, не представлены. Также не разработана схема оповещения и взаимодействия организации работ по тушению лесных пожаров.

Выявленные в ходе проверки нарушения закона явились следствием ненадлежащего исполнения ответственными сотрудниками СО РАН своих должностных обязанностей, а также недостаточного контроля их руководителей, заявили в прокуратуре. В итоге Демешин вынес представление председателю СО РАН Валентину Пармону об устранении выявленных нарушений.

Напомним, в Новосибирской области с середины апреля действует режим повышенной пожароопасности. Жителям запрещено разводить костры.

Фото пресс-службы Генпрокуратуры по СФО

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : прокуратура пожар лес


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