Как решение экологических вопросов совместить с экономикой и здравым смыслом?

В этом году ключевыми темами обсуждения на форуме «Сибэкопром-2022» были программы «Чистая вода», «Чистый воздух» и «Чистая земля». Как отметил модератор пленарной сессии «Экологическая безопасность Сибири» Андрей Даниленко, у всех регионов округа есть интересные наработки по этим проектам, которые можно взять для тиражирования и проработки единых федеральных практик.

«Чистая земля»

В частности, председатель исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Геннадий Гусельников отметил, что благодаря инициативе регионов Сибири на федеральном уровне наконец утверждается комплексный план по обращению с золошлакоотходами.

Не менее актуальной задачей, прописанной в программе «Чистая земля», по мнению участников форума, является ликвидация свалок, в том числе несанкционированных. В Омске по программе «Чистая страна», к примеру, в ближайшее время планируется ликвидировать два объекта. Они уже получили положительное заключение Главгосэкспертизы. Но таких объектов в городе и регионе в целом много, констатирует Гаврильченко. В Новосибирской области, по словам и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Севастьянова, также намечена ликвидация двух свалок: в районе Пашино и Барабинска.

— Подготовлена проектно-сметная документация по их ликвидации, получено заключение Главгосэкспертизы. Сейчас мы будем выходить с заявками на федеральный центр для получения финансирования, — добавил он.

Для городов Сибири, где много частного сектора, больной темой также является утилизация жидких бытовых отходов.

«Чистый воздух»

И.о. заместителя руководителя управления Росприроднадзора Омска Ольга Гаврильченко рассказала, что в город участвует в эксперименте по квотированию выбросов в атмосферу. Всем предприятиям, которые вошли в перечень квотируемых объектов, доведены уровни концентрации выбросов вредных веществ. Они разработали предложения для достижения этих уровней.

— Сейчас эти предложения анализируются в проектом офисе «Чистого воздуха». Если они выдержат расчеты, их утвердят, то предприятия до 2024 года будут стремиться к выполнению этих показателей, что позволит снизить выбросы в атмосферу Омска, — пояснила она.

Новосибирская область подала документы на включение города Искитима в федеральный проект «Чистый воздух». К участию в проекте также готовится Алтайский край.

— Мы живем в жесточайшем капитализме. Когда на предприятии ждут проверку, они включают свои очистные сооружения, а когда проверка уезжает — выключают и работают без них. Так как это очень дорогостоящая работа, не спонсируемая государством. Я знаю целый ряд предприятий, что так работают, — говорит она. — Нужно четко составить список загрязняющих веществ, которые выбрасывают предприятия, чтобы при росте выбросов однозначно идентифицировать источник. Может, нужно принимать какие-то поощрительные меры для тех, кто реально использует очистные сооружения.

Директор Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН Елена Багрянская отметила, что, несмотря на ужесточение законодательной базы по контролю за выбросами, предприятия нередко прибегают к разным хитростям, которые затрудняют борьбу с загрязняющими веществами.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия Ольга Лушникова отметила, что в регионе критическая ситуация с загрязнением атмосферы в Абакане и Черногорске. Чтобы снизить выбросы от частного сектора, власти республики предложили снизить тариф на электроотопление для населения, тогда люди будут вынуждены перейти на этот экологичный вид топлива.

— Мы направляли предложение в Минэнерго РФ и Минприроды РФ и рады, что нас услышали: постановление принято 7 мая, — пояснила она. — Экологический эффект по переводу частного сектора на электроотопление по агломерации даст снижение выбросов на 56 тысяч тонн в год и улучшит качество атмосферного воздуха на территории.

«Чистая вода»

Что касается водных объектов, то по мнению Ольги Гаврильченко, не только для Омска но и для многих других городов Сибири (Новосибирск, Томск), крайне актуальная тема очистки ливневых стоков. Для ее решения необходимо в кратчайшие сроки проводить модернизацию существующих очистных сооружений и строить объекты там, где их нет .

— Все, что находится на улицах и дорогах Новосибирска, в период дождей стекает в малые реки и попадает в Обь. Малые реки города относятся к категории «максимально грязные», — подчеркнул он.

По оценке руководителя Верхне-Обского бассейнового управления Василия Борисенко, загрязнение водных объектов в районе населенных пунктов на 70% обусловлено неорганизованными стоками.

Он обозначил еще ряд проблем, связанных с водными ресурсами и актуальных для многих регионов Сибири.

— Безусловно, нам нужно стремиться к тому, чтобы максимально снижать разного рода сбросы в водные объекты, тем более неочищенные. Но у нас самый жесткий подход с точки зрения нормирования этих сбросов, по сравнению со странами ЕС. Мы исходим из оценок по категориям рыбохозяйственного значения и на определенных водных участках постоянно сталкиваемся с ситуацией, что по каким-то химическим элементам объемы выбраны — и мы не можем согласовать предприятиям комплексное экологическое разрешение. При этом, лимиты рассчитываются по единой методике для всей страны и не учитывают нагрузку на водные объекты и климатические особенности нашего региона, — подчеркнул Борисенко.

В результате даже достаточно крупные градообразующие предприятия начинают работать нелегитимно и несут высокую санкционную нагрузку, так как штрафы за превышение лимитов сбросов серьезно выросли.

— Мы понимаем, что сегодня подходы к нормированию учитывают экологический аспект, но никто не задумывается, какие затраты нужно понести, чтобы достигнуть этих показателей. Особенно эта тема болезненна для предприятий ЖКХ, — говорит он. — К примеру, в Новосибирске третьи по мощности в стране очистные сооружения. Они неплохо справляются со своими задачами, но чтобы выполнять их в полной мере, в соответствии с новыми нормативами, нужно дооснастить очистные сооружения еще на 15 млрд рублей. У МУП «Горводоканал» инвестиционная программа уже расписана на 5 лет. Откуда им взять еще 15 млрд, при условии, что на тариф накладываются ограничения по росту? Нет баланса между экономической целесообразностью и воздействием на водные объекты.

— Но по этой работе к нам сейчас возникает очень много вопросов со стороны прокуратуры. Мы зарываемся в судебных исках. При этом для строительства ГТС в районе поселка Красный Яр (Населенный пункт подмывает. — Ред.) мы потратили 2 года, — заявляет он.

Постоянно возникают сложности с участками, которые находятся на границе с водными объектами. По словам Василия Борисенко, законодательство не учитывает, что береговая линия нестатична. Она подвержена размыву, аккумуляции наносов и т. д. При этом по законодательству РФ береговая полоса — 20 м от водной границы — ограничена в использовании и не может быть приватизирована.

Многие проблемы, по его оценке, связаны с тем, что у воды, как ресурса, нет одного хозяина. Даже для того, чтобы расчистить русло реки для предотвращения негативного воздействия (подтопления, наводнения), приходится разрабатывать большой пакет документов и согласовывать с разными ведомствами, и этот процесс может занимать несколько лет.

— К примеру, на расчистку объекта выделяются 30 млн рублей, из них 9 млн мы должны отдать на компенсацию рыбному хозяйству. Но у нас есть Минсельхоз РФ, есть Росрыболовство, которые должны заниматься восстановлением рыбных запасов, — рассуждает Борисенко. — Чтобы ликвидировать возможность подтопления, иногда просто нужно спрямить русло, но для этого необходимо срубить несколько деревьев, и процесс проектирования, согласования может растянуться на 5 лет. А если возникает вопрос, связанный с историко-культурным наследием, «Красной книгой»… На наш взгляд, все мероприятия, связанные с защитой населения и объектов экономики населенных пунктов по водной тематике, которые финансируются за счет бюджета, должны быть освобождены от согласований и компенсаций. Это позволит ускорить и удешевить работу.

Он также отметил, что Водным кодексом запрещено размещение на границах водоохранных зон легкоразмываемых грунтов.

— В результате при очистке реки на этой площадке нельзя даже временно складировать грунт. Нужно корректировать НПА, чтобы это не касалось мероприятий по защите населения, — уверен Василий Борисенко. — Кроме того, донный грунт можно было бы использовать для подъема пойменных участков, но в рамках действующего законодательства мы этого делать не можем. К сожалению, решение экологических вопросов у нас сегодня оторвано не только от экономической целесообразности, но и от здравого смысла. Хотелось бы, чтобы эта точка зрения и наши предложения нашли отражение в резолюции форума.

Модератор пленарного заседания форума Андрей Даниленко отметил, что все предложения, высказанные участниками, будут систематизированы и направлены на рассмотрение в профильные федеральные органы исполнительной власти.

Ранее редакция сообщала, что новосибирская компания разрабатывает методику для измерения запахов.