Как решение экологических вопросов совместить с экономикой и здравым смыслом?

В этом году ключевыми темами обсуждения на форуме «Сибэкопром-2022» были программы «Чистая вода», «Чистый воздух» и «Чистая земля». Как отметил модератор пленарной сессии «Экологическая безопасность Сибири» Андрей Даниленко, у всех регионов округа есть интересные наработки по этим проектам, которые можно взять для тиражирования и проработки единых федеральных практик.
В частности, председатель исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Геннадий Гусельников отметил, что благодаря инициативе регионов Сибири на федеральном уровне наконец утверждается комплексный план по обращению с золошлакоотходами.
Не менее актуальной задачей, прописанной в программе «Чистая земля», по мнению участников форума, является ликвидация свалок, в том числе несанкционированных. В Омске по программе «Чистая страна», к примеру, в ближайшее время планируется ликвидировать два объекта. Они уже получили положительное заключение Главгосэкспертизы. Но таких объектов в городе и регионе в целом много, констатирует Гаврильченко. В Новосибирской области, по словам и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Севастьянова, также намечена ликвидация двух свалок: в районе Пашино и Барабинска.
— Подготовлена проектно-сметная документация по их ликвидации, получено заключение Главгосэкспертизы. Сейчас мы будем выходить с заявками на федеральный центр для получения финансирования, — добавил он.
Для городов Сибири, где много частного сектора, больной темой также является утилизация жидких бытовых отходов.
И.о. заместителя руководителя управления Росприроднадзора Омска Ольга Гаврильченко рассказала, что в город участвует в эксперименте по квотированию выбросов в атмосферу. Всем предприятиям, которые вошли в перечень квотируемых объектов, доведены уровни концентрации выбросов вредных веществ. Они разработали предложения для достижения этих уровней.
— Сейчас эти предложения анализируются в проектом офисе «Чистого воздуха». Если они выдержат расчеты, их утвердят, то предприятия до 2024 года будут стремиться к выполнению этих показателей, что позволит снизить выбросы в атмосферу Омска, — пояснила она.
Новосибирская область подала документы на включение города Искитима в федеральный проект «Чистый воздух». К участию в проекте также готовится Алтайский край.
— Мы живем в жесточайшем капитализме. Когда на предприятии ждут проверку, они включают свои очистные сооружения, а когда проверка уезжает — выключают и работают без них. Так как это очень дорогостоящая работа, не спонсируемая государством. Я знаю целый ряд предприятий, что так работают, — говорит она. — Нужно четко составить список загрязняющих веществ, которые выбрасывают предприятия, чтобы при росте выбросов однозначно идентифицировать источник. Может, нужно принимать какие-то поощрительные меры для тех, кто реально использует очистные сооружения.
Заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия Ольга Лушникова отметила, что в регионе критическая ситуация с загрязнением атмосферы в Абакане и Черногорске. Чтобы снизить выбросы от частного сектора, власти республики предложили снизить тариф на электроотопление для населения, тогда люди будут вынуждены перейти на этот экологичный вид топлива.
— Мы направляли предложение в Минэнерго РФ и Минприроды РФ и рады, что нас услышали: постановление принято 7 мая, — пояснила она. — Экологический эффект по переводу частного сектора на электроотопление по агломерации даст снижение выбросов на 56 тысяч тонн в год и улучшит качество атмосферного воздуха на территории.
Что касается водных объектов, то по мнению Ольги Гаврильченко, не только для Омска но и для многих других городов Сибири (Новосибирск, Томск), крайне актуальная тема очистки ливневых стоков. Для ее решения необходимо в кратчайшие сроки проводить модернизацию существующих очистных сооружений и строить объекты там, где их нет .
— Все, что находится на улицах и дорогах Новосибирска, в период дождей стекает в малые реки и попадает в Обь. Малые реки города относятся к категории «максимально грязные», — подчеркнул он.
Он обозначил еще ряд проблем, связанных с водными ресурсами и актуальных для многих регионов Сибири.
— Безусловно, нам нужно стремиться к тому, чтобы максимально снижать разного рода сбросы в водные объекты, тем более неочищенные. Но у нас самый жесткий подход с точки зрения нормирования этих сбросов, по сравнению со странами ЕС. Мы исходим из оценок по категориям рыбохозяйственного значения и на определенных водных участках постоянно сталкиваемся с ситуацией, что по каким-то химическим элементам объемы выбраны — и мы не можем согласовать предприятиям комплексное экологическое разрешение. При этом, лимиты рассчитываются по единой методике для всей страны и не учитывают нагрузку на водные объекты и климатические особенности нашего региона, — подчеркнул Борисенко.
В результате даже достаточно крупные градообразующие предприятия начинают работать нелегитимно и несут высокую санкционную нагрузку, так как штрафы за превышение лимитов сбросов серьезно выросли.
— Мы понимаем, что сегодня подходы к нормированию учитывают экологический аспект, но никто не задумывается, какие затраты нужно понести, чтобы достигнуть этих показателей. Особенно эта тема болезненна для предприятий ЖКХ, — говорит он. — К примеру, в Новосибирске третьи по мощности в стране очистные сооружения. Они неплохо справляются со своими задачами, но чтобы выполнять их в полной мере, в соответствии с новыми нормативами, нужно дооснастить очистные сооружения еще на 15 млрд рублей. У МУП «Горводоканал» инвестиционная программа уже расписана на 5 лет. Откуда им взять еще 15 млрд, при условии, что на тариф накладываются ограничения по росту? Нет баланса между экономической целесообразностью и воздействием на водные объекты.
— Но по этой работе к нам сейчас возникает очень много вопросов со стороны прокуратуры. Мы зарываемся в судебных исках. При этом для строительства ГТС в районе поселка Красный Яр (Населенный пункт подмывает. — Ред.) мы потратили 2 года, — заявляет он.
Многие проблемы, по его оценке, связаны с тем, что у воды, как ресурса, нет одного хозяина. Даже для того, чтобы расчистить русло реки для предотвращения негативного воздействия (подтопления, наводнения), приходится разрабатывать большой пакет документов и согласовывать с разными ведомствами, и этот процесс может занимать несколько лет.
— К примеру, на расчистку объекта выделяются 30 млн рублей, из них 9 млн мы должны отдать на компенсацию рыбному хозяйству. Но у нас есть Минсельхоз РФ, есть Росрыболовство, которые должны заниматься восстановлением рыбных запасов, — рассуждает Борисенко. — Чтобы ликвидировать возможность подтопления, иногда просто нужно спрямить русло, но для этого необходимо срубить несколько деревьев, и процесс проектирования, согласования может растянуться на 5 лет. А если возникает вопрос, связанный с историко-культурным наследием, «Красной книгой»… На наш взгляд, все мероприятия, связанные с защитой населения и объектов экономики населенных пунктов по водной тематике, которые финансируются за счет бюджета, должны быть освобождены от согласований и компенсаций. Это позволит ускорить и удешевить работу.
Он также отметил, что Водным кодексом запрещено размещение на границах водоохранных зон легкоразмываемых грунтов.
— В результате при очистке реки на этой площадке нельзя даже временно складировать грунт. Нужно корректировать НПА, чтобы это не касалось мероприятий по защите населения, — уверен Василий Борисенко. — Кроме того, донный грунт можно было бы использовать для подъема пойменных участков, но в рамках действующего законодательства мы этого делать не можем. К сожалению, решение экологических вопросов у нас сегодня оторвано не только от экономической целесообразности, но и от здравого смысла. Хотелось бы, чтобы эта точка зрения и наши предложения нашли отражение в резолюции форума.
Модератор пленарного заседания форума Андрей Даниленко отметил, что все предложения, высказанные участниками, будут систематизированы и направлены на рассмотрение в профильные федеральные органы исполнительной власти.
Ранее редакция сообщала, что новосибирская компания разрабатывает методику для измерения запахов.
Фото редакции
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