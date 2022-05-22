Рекламодателям

Как решение экологических вопросов совместить с экономикой и здравым смыслом?

  • 22/05/2022, 10:58
Автор:
новости Сибири
Сегодня часто они идут даже не параллельными, а противоположными курсами.

В этом году ключевыми темами обсуждения на форуме «Сибэкопром-2022» были программы «Чистая вода», «Чистый воздух» и «Чистая земля». Как отметил модератор пленарной сессии «Экологическая безопасность Сибири» Андрей Даниленко, у всех регионов округа есть интересные наработки по этим проектам, которые можно взять для тиражирования и проработки единых федеральных практик.

«Чистая земля»

В частности, председатель исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Геннадий Гусельников отметил, что благодаря инициативе регионов Сибири на федеральном уровне наконец утверждается комплексный план по обращению с золошлакоотходами.

Новости Новосибирска

СГК проведет реконструкцию золоотвалов двух ТЭЦ Новосибирска

— Мы пробиваем эту тему уже несколько лет, доказываем актуальность использования этого материала в хозяйственной деятельности. Только в регионах Сибири ежегодно мы получаем около 13 млн тонн золошлаков и не меньше грунта изымаем для производства строительных работ. Ученые доказали, что для этих целей вполне подходят золошлаки. При этом одна тонна утилизированных таким образом золошлаков позволяет уменьшить углеродный след на 900 кг, — говорит Гусельников. —  Сейчас тема по получению разрешения на использования этого материала практически решена.

Не менее актуальной задачей, прописанной в программе «Чистая земля», по мнению участников форума, является ликвидация свалок, в том числе несанкционированных. В Омске по программе «Чистая страна», к примеру, в ближайшее время планируется ликвидировать два объекта. Они уже получили положительное заключение Главгосэкспертизы. Но таких объектов в городе и регионе в целом много, констатирует Гаврильченко. В Новосибирской области, по словам и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Севастьянова, также намечена ликвидация двух свалок: в районе Пашино и Барабинска.

— Подготовлена проектно-сметная документация по их ликвидации, получено заключение Главгосэкспертизы. Сейчас мы будем выходить с заявками на федеральный центр для получения финансирования, — добавил он.

Для городов Сибири, где много частного сектора, больной темой также является утилизация жидких бытовых отходов.

«Чистый воздух»

И.о. заместителя руководителя управления Росприроднадзора Омска Ольга Гаврильченко рассказала, что в город участвует в эксперименте по квотированию выбросов в атмосферу. Всем предприятиям, которые вошли в перечень квотируемых объектов, доведены уровни концентрации выбросов вредных веществ. Они разработали предложения для достижения этих уровней.

— Сейчас эти предложения анализируются в проектом офисе «Чистого воздуха». Если они выдержат расчеты, их утвердят, то предприятия до 2024 года будут стремиться к выполнению этих показателей, что позволит снизить выбросы в атмосферу Омска, — пояснила она.

Новосибирская область подала документы на включение города Искитима в федеральный проект «Чистый воздух». К участию в проекте также готовится Алтайский край.

Новости Новосибирска

Мобильная лаборатория проверила качество воздуха в Новосибирске

Директор Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН Елена Багрянская отметила, что, несмотря на ужесточение законодательной базы по контролю за выбросами, предприятия нередко прибегают к разным хитростям, которые затрудняют борьбу с загрязняющими веществами.

— Мы живем в жесточайшем капитализме. Когда на предприятии ждут проверку, они включают свои очистные сооружения, а когда проверка уезжает — выключают и работают без них. Так как это очень дорогостоящая работа, не спонсируемая государством. Я знаю целый ряд предприятий, что так работают, — говорит она. — Нужно четко составить список загрязняющих веществ, которые выбрасывают предприятия, чтобы при росте выбросов однозначно идентифицировать источник. Может, нужно принимать какие-то поощрительные меры для тех, кто реально использует очистные сооружения.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия Ольга Лушникова отметила, что в регионе критическая ситуация с загрязнением атмосферы в Абакане и Черногорске. Чтобы снизить выбросы от частного сектора, власти республики предложили снизить тариф на электроотопление для населения, тогда люди будут вынуждены перейти на этот экологичный вид топлива.

— Мы направляли предложение в Минэнерго РФ и Минприроды РФ и рады, что нас услышали: постановление принято 7 мая, —  пояснила она. — Экологический эффект по переводу частного сектора на электроотопление по агломерации даст снижение выбросов на 56 тысяч тонн в год и улучшит качество атмосферного воздуха на территории.

 «Чистая вода»

Что касается водных объектов, то по мнению Ольги Гаврильченко, не только для Омска но и для многих других городов Сибири (Новосибирск, Томск), крайне актуальная тема очистки ливневых стоков. Для ее решения необходимо в кратчайшие сроки проводить модернизацию существующих очистных сооружений и строить объекты там, где их нет .

Новости Новосибирска

Население новых жилмассивов жалуется на вонь от малых рек

По оценке руководителя Верхне-Обского бассейнового управления Василия Борисенко, загрязнение водных объектов в районе населенных пунктов на 70% обусловлено неорганизованными стоками.

— Все, что находится на улицах и дорогах Новосибирска, в период дождей стекает в малые реки и попадает в Обь. Малые реки города относятся к категории «максимально грязные», — подчеркнул он.

Он обозначил еще ряд проблем, связанных с водными ресурсами и актуальных для многих регионов Сибири.

— Безусловно, нам нужно стремиться к тому, чтобы максимально снижать разного рода сбросы в водные объекты, тем более неочищенные. Но у нас самый жесткий подход с точки зрения нормирования этих сбросов, по сравнению со странами ЕС. Мы исходим из оценок по категориям рыбохозяйственного значения и на определенных водных участках постоянно сталкиваемся с ситуацией, что по каким-то химическим элементам объемы выбраны — и мы не можем согласовать предприятиям комплексное экологическое разрешение. При этом, лимиты рассчитываются по единой методике для всей страны и не учитывают нагрузку на водные объекты и климатические особенности нашего региона, — подчеркнул Борисенко.

В результате даже достаточно крупные градообразующие предприятия начинают работать нелегитимно и несут высокую санкционную нагрузку, так как штрафы за превышение лимитов сбросов серьезно выросли.

— Мы понимаем, что сегодня подходы к нормированию учитывают экологический аспект, но никто не задумывается, какие затраты нужно понести, чтобы достигнуть этих показателей. Особенно эта тема болезненна для предприятий ЖКХ, — говорит он. — К примеру, в Новосибирске третьи по мощности в стране очистные сооружения. Они неплохо справляются со своими задачами, но чтобы выполнять их в полной мере, в соответствии с новыми нормативами, нужно дооснастить очистные сооружения еще на 15 млрд рублей. У МУП «Горводоканал» инвестиционная программа уже расписана на 5 лет.  Откуда им взять еще 15 млрд, при условии, что на тариф накладываются ограничения по росту?  Нет баланса между экономической целесообразностью и воздействием на водные объекты.

Новости Сибири

Инвесторов не пускают в леса и на берега водоемов

Постоянно возникают сложности с участками, которые находятся на границе с водными объектами. По словам Василия Борисенко, законодательство не учитывает, что береговая линия нестатична. Она подвержена размыву, аккумуляции наносов и т. д. При этом по законодательству РФ береговая полоса — 20 м от водной границы — ограничена в использовании и не может быть приватизирована.

— Но по этой работе к нам сейчас возникает очень много вопросов со стороны прокуратуры. Мы зарываемся в судебных исках. При этом для строительства ГТС в районе поселка Красный Яр (Населенный пункт подмывает. — Ред.) мы потратили 2 года, — заявляет он.

Многие проблемы, по его оценке, связаны с тем, что у воды, как ресурса, нет одного хозяина. Даже для того, чтобы расчистить русло реки для предотвращения негативного воздействия (подтопления, наводнения), приходится разрабатывать большой пакет документов и согласовывать с разными ведомствами, и этот процесс может занимать несколько лет.

— К примеру, на расчистку объекта выделяются 30 млн рублей, из них 9 млн мы должны отдать на компенсацию рыбному хозяйству. Но у нас есть Минсельхоз РФ, есть Росрыболовство, которые должны заниматься восстановлением рыбных запасов, — рассуждает Борисенко. — Чтобы ликвидировать возможность подтопления, иногда просто нужно спрямить русло, но для этого необходимо срубить несколько деревьев, и процесс проектирования, согласования может растянуться на 5 лет. А если возникает вопрос, связанный с историко-культурным наследием, «Красной книгой»… На наш взгляд, все мероприятия, связанные с защитой населения и объектов экономики населенных пунктов по водной тематике, которые финансируются за счет бюджета, должны быть освобождены от согласований и компенсаций. Это позволит ускорить и удешевить работу.

Он также отметил, что Водным кодексом запрещено размещение на границах водоохранных зон легкоразмываемых грунтов.

— В результате при очистке реки на этой площадке нельзя даже временно складировать грунт. Нужно корректировать НПА, чтобы это не касалось мероприятий по защите населения, — уверен Василий Борисенко. — Кроме того, донный грунт можно было бы использовать для подъема пойменных участков, но в рамках действующего законодательства мы этого делать не можем. К сожалению, решение экологических вопросов у нас сегодня оторвано не только от экономической целесообразности, но и от здравого смысла. Хотелось бы, чтобы эта точка зрения и наши предложения нашли отражение в резолюции форума.

Модератор пленарного заседания форума Андрей Даниленко отметил, что все предложения, высказанные участниками, будут систематизированы и направлены на рассмотрение в профильные федеральные органы исполнительной власти.

 

Ранее редакция сообщала, что новосибирская компания разрабатывает методику для измерения запахов. 

Фото редакции

624

Рубрики : ЦУР Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : экология производство бизнес


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Первые и не очень лица Новосибирска раскрыли имущество и доходы

Увидели свет декларации депутатов горсовета и чиновников мэрии Новосибирска
Читать статью >>
новости Новосибирска

Министр экономического развития показал класс по доходам

На втором месте — первый заместитель губернатора.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Три месяца отсрочки, о которых говорили уходящие из ТЦ западные бренды, почти прошли

Что будет дальше?
Читать статью >>
новости Новосибирска

Довыборы в Заксобрание начались с массовой явки избирателей

Несмотря на то, что до окончания голосования еще несколько суток.
Читать статью >>

Актуальный разговор

«Инвестируя во время пандемии, мы сильно увеличили емкость и надежность сетей 4G»

Все материалы
Лента новостей

Прокуратура нашла нарушение законодательства в СО РАН

21/05/2022, 11:17

Первые и не очень лица Новосибирска раскрыли имущество и доходы

21/05/2022, 09:05

Министр экономического развития показал класс по доходам

20/05/2022, 19:40

Три месяца отсрочки, о которых говорили уходящие из ТЦ западные бренды, почти прошли

20/05/2022, 18:08
Популярное

В России объявлен конкурс на новое название McDonald’s

20/05/2022, 10:33

Голосовать на общих собраниях собственников можно будет через «Госуслуги»

20/05/2022, 09:55

Новосибирские депутаты планируют инициировать возвращение наказания за тунеядство

19/05/2022, 11:35

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк «Левобережный» отвечает на вопросы по валютному контролю

20/05/2022, 17:05

ВТБ увеличил лимит льготной ипотеки в Новосибирской области до 15 млн рублей

20/05/2022, 14:11

Ставки по потребительским кредитам снижаются

20/05/2022, 10:23
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска