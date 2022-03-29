Куда можно отправиться отдыхать на велосипедах этой весной

Эксперты сервиса поездок и путешествий Туту.ру и дистрибьютора велосипедов Electra рассказали, в какие места для велотуров планируют отправиться россияне этой весной и какие велосипеды и аксессуары пользователи выбирают чаще всего.

— Многие популярные велосипедные маршруты проходят по известным городам Золотого кольца. На велосипеде можно объехать Тульскую область, Тверскую и Владимирскую. Много живописных мест, куда удобно добираться на велосипеде, есть в Ленинградской области и Подмосковье, — рассказывает Сергей Николаев, заместитель генерального директора по развитию платформы Туту Приключения.

Эксперты Туту.ру напоминают, что при планировании путешествия с велосипедом нужно заранее уточнять условия и стоимость перевозки у авиакомпаний. Например, у «Аэрофлота» и S7 велосипед расценивается как одно место багажа, которое включается в установленную в норму бесплатного провоза. Если в тарифе нет включенного багажа, его нужно будет оплатить отдельно. Так же придется поступить, если не получится разобрать велосипед и упаковать в чехол: тогда велосипед будет сдаваться как негабаритный багаж. У «Победы» перевозка одного велосипеда весом не более 20 кг стоит от 1 499 рублей, а у Уральских авиалиний по тарифу Промо не допускается бесплатная перевозка любого спортивного багажа вместо забронированного места багажа. Таким образом, условия у перевозчиков разные, и ознакомиться с ними лучше до оформления билета.

По данным экспертов Electra, пик продаж велосипедов в этом году стартовал чуть раньше, чем в прошлом — в феврале. При этом основной сезон велоотдыха стартует в марте и заканчивается в августе.

В марте 2022 года спрос на велосипеды вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики Electra рассказали, что чаще всего велосипедами интересовались пользователи в возрасте от 30 до 55 лет.

Кроме того, аналитики компании Electra наблюдают стабильный рост интереса к городским моделям велосипедов — их покупают чаще, чем спортивные модели. Интересно, что женщины чаще всего при покупке комплектуют велосипеды корзинками. А к детским велосипедам родители все чаще покупают шлем. Одна из причин — потребность в личной безопасности на дорогах.