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Новосибирский райсовет может «похудеть» на одного депутата

  • 26/01/2022, 17:14
Автор:
новости Новосибирска
К его декларации о доходах возникли вопросы. Уже не в первый раз.

Одним из обсуждаемых вопросов внеочередной сессии Новосибирского районного совета должно стать досрочное сложение полномочий депутата Андрея Юрченко. Об этом Infopro54 сообщили несколько источников.

По сути под Юрченко сессию и организовали, сообщает один из источников, близких к районной администрации.

Как пояснила в комментарии редакции Inforpro54 председатель постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка, местного самоуправления, гласности и работе со средствами массовой информации райсовета Ирина Бажина, согласно повестке сессии заявленная докладчиком по данному вопросу, поводом для его рассмотрения стало официальное обращение, поступившее на имя председателя совета Сергея Зубкова из регионального правительства, в котором сообщается о неполном указании депутатом своих доходов при составлении декларации. О какой сумме конкретно идет речь, как о неуказанной, собеседник редакции сообщать не стала, как и анонсировать позицию своих коллег по депутатскому корпусу.

Не могу ответить, у нас депутаты представляют различные фракции, каждая фракция представит свою позицию по данному вопросу, сообщила председатель комиссии.

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Как рассказал редакции Андрей Юрченко, фракция КПРФ, которую он представляет в райсовете, намерена голосовать против досрочного прекращения его полномочий. Что касается подоплеки дела, то, по словам собеседника, инициатива вряд ли идет от регионального правительства, скорее, здесь «торчат уши» районной исполнительной власти.

Вряд ли губернатора или кого-то из видных областных чиновников интересуют декларации какого-то районного депутата, говорит Юрченко. Дело, скорее, в том, что я неоднократно выступал с резкой критикой исполнительной власти в части вопросов, связанных с разграничением собственности на землю, с реализацией на территории района концессионных соглашений.

Как рассказывает депутат, «ответка» не заставила себя долго ждать.

В сентябре у меня якобы оказались несколько незадекларированных объектов недвижимости в Москве, сообщает он. Проверка информацию не подтвердила. Вскоре «всплыл» незадекларированный катер. Опять проверка. Тот же результат. Теперь якобы у моей супруги обнаружились незадекларированные денежные средства. Если не указаны изначально, то почему это не выяснили, когда проверяли вначале недвижимость, а потом катер? То, что сейчас происходит это не работа на благо района и его жителей, а какая-то ненужная мышиная возня, причем на бюджетные средства.

Примечательным моментом предстоящей сессии является и то, что перед сессией запланирована встреча с депутатами райсовета и сотрудниками районной администрации губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Об этом участники встречи узнали из внутренней ватсап-рассылки.

В администрацию Новосибирского района с рабочим визитом приезжает губернатор области Андрей Александрович Травников, говорится в сообщении. Перед внеочередной 14 сессией состоится встреча губернатора с представителями администрации и депутатским корпусом Новосибирского района. Просим вас прибыть без опоздания в актовый зал администрации района. Ждем от каждого информацию по присутствию на вышеназванной рабочей встрече с губернатором.

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По какому конкретно поводу глава региона пожелал встретиться с представителями законодательной и исполнительной районной власти, никому из опрошенных корреспондентом Infopro54 депутатов районного совета — неизвестно.

Напомним, в аналогичной ситуации оказывался оппозиционный депутат Барабинского горсовета Константин Терещенко, супруга которого не задекларировала недорогой подарок, полученный для ребенка, что и послужило официальным поводом для досрочного прекращения депутатских полномочий. Позже суд вынес решение о пользу депутата, однако он к тому моменту уже переизбрался на новый срок.

Фото из группы «Администрация Новосибирского района» ВК

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирский район

Теги : политика доходы депутат власть


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