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Какой бизнес двигает своих людей в депутаты в Новосибирске и области

  • 15/05/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова
Какой бизнес двигает своих людей в депутаты в Новосибирске и области
Самые активные — застройщики

В праймериз «Единой России» в Новосибирской области участвуют 512 человек. В сентябре этого года в регионе пройдут две выборные кампании: в горсовет Новосибирска и в Законодательное Собрание. Редакция Infopro54 выясняет, представители какого бизнеса решили побороться за депутатское кресло. Пока на уровне одной партии.

Горсовет Новосибирска

Среди претендентов в горсовет, официально обозначивших свое место работы, большинство ожидаемо оказались представителями строительной отрасли ― 11 человек, причем львиная доля кандидатов ― топ-менеджеры. Есть среди них и действующие депутаты: заместитель генерального директора по развитию ООО «Специализированный застройщик ДСК КПД-Газстрой» Кирилл Покровский и первый вице-президент ООО Управляющая Компания «Концерн «Сибирь» Дмитрий Червов. Еще 11 кандидатов представляют компании, работающие на рынке недвижимости. Они либо оказывают услуги застройщикам, либо управляют объектами. Среди них ― советник директора ООО «Талос Констракшн» Игорь Титаренко.

горсовет Новосибирска

В общей сложности рынок недвижимости представляют на праймериз 22 человека. Не исключено, что их больше, так как кандидаты, лоббирующие интересы застройщиков, заявлялись как представители различных общественных организаций.

Пятеро представителей рынка недвижимости одновременно планируют принимать участие в городских и областных выборах.

На втором месте по представленности ― торговый бизнес (12 человек).  Среди них ― действующий депутат, заместитель директора по общим вопросам ООО «Медика» Игорь Кудин. Трое кандидатов от торговли заявились на участие в двух кампаниях.

На третьем месте ― компании, которые контролируют системы жизнеобеспечения города, а также оказывают услуги горожанам (11 кандидатов). Здесь тоже много топ-менеджеров. Отдельно стоит выделить АО «Мемориальная служба ИМИ». От компании на праймериз выдвинулись четверо кандидатов, в том числе действующий депутат, руководитель корпоративного управления компании Сергей Бондаренко.

Трое представителей этого блока заявились на две выборные кампании сразу.

От промышленников на праймериз подали документы семеро кандидатов, пятеро из них ― топ-менеджеры. Из действующих депутатов в списке значится заместитель генерального директора по реконструкции и техническому перевооружению ООО «Новая лизинговая компания» Александр Тарасов. Четверо заявились на выборы и в горсовет, и в Заксобрание.

Семеро кандидатов работают в транспортных и логистических компаниях, среди них ― директор по инвестициям, стратегическому планированию и развитию ООО «Автовокзал – Главный» Андрей Гудовский. Двое подали документы на участие в выборах в горсовет и Заксобрание.

По одной компании представляют инновационный и ИТ-рынок.

В списке участников праймериз ― большой блок представителей общественно-спортивных организаций. Самая известная среди них ― клуб «Успех». Действующий депутат горсовета Александр Бестужев является президентом НРОО «Спортивно-профессиональный клуб Успех». Он подал заявки на участие в праймериз в горсовет и Заксобрание.

Законодательное Собрание Новосибирской области

В региональный парламент на участие в праймериз заявились восемь кандидатов от строительных компаний, среди них ― руководители и собственники бизнеса, в том числе действующие депутаты: гендиректор ООО «Первый Строительный Фонд» Майис Мамедов, гендиректор ООО «ВИРА» Александр Савельев.

15 участников праймериз связаны с рынком недвижимости. В их числе ― действующие депутаты: генеральный директор ООО «Аврора» Павел Кива, гендиректор ООО «Торгово-промышленная компания «Бухгалтер» Дмитрий Козловский (№29), советник руководителя ООО «ГПСГД» Иван Мороз, директор ООО «Байт» Александр Шпикельман.

В целом рынок недвижимости на праймериз представлен 23 кандидатами.

Заксобрание

Кандидатов, работающих в промышленных компаниях, в региональный парламент заявилось вдвое больше, чем в горсовет ― 15 человек. Среди них ― директор ООО УК «Тульский промышленный технопарк» Алексей Андреев, гендиректор АО «Сибиар» Виктор Кушнир, а также Александр Тарасов. Интересно, что в списке оказались четверо кандидатов, работающих в «Сибиаре», двое — в ООО «НСК-54».

14 кандидатов работают в компаниях, предоставляющих услуги. Среди действующих депутатов к ним относятся советник президента по развитию проектов ООО «МедИнвестГрупп» Игорь Гришунин, председатель правления Ассоциации содействия деятельности органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров) и экспертных организаций Александр Кулинич, директор ООО «Юридические технологии» Дмитрий Курочкин, заместитель директора ООО «Маркет-2» Виталий Новоселов, а также депутат горсовета Игорь Кудин.

В Заксобрание, в отличие от горсовета, подали заявки на участие семеро кандидатов, работающих в АПК. Среди них больше всего действующих депутатов: директор АО «Птицефабрика Чикская» Андрей Биль, председатель ЗАО племзавод «Ирмень» Олег Бугаков, гендиректор ЗАО «Озерское» Сергей Гайдук, гендиректор ЗАО птицефабрика «Октябрьская» Олег Подойма и президент ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» Александр Тепляков.

В списке кандидатов есть пятеро представителей транспортных предприятий, в том числе директор АО «НСК-Транс» Валерий Ильенко, Александр Шпикельман, а также городской депутат Андрей Гудовский.

Дорожники напрямую представлены двумя кандидатами, работающими в ООО «Новосибирскагропромдорстрой», в том числе гендиректором и действующим депутатом Александром Барсуковым. В то же время в списке кандидатов ― Елена Тырина, ранее работавшая в компаниях, аффилированных с АО «Новосибирскавтодор». Кроме того, в списке кандидатов праймериз гендиректор ООО «РосИнсталПроект» Денис Юминов (одним из учредителей компании является Ольга Пингасова ― 75%).

Среди общественников наиболее известными организациями, где работают участники праймериз, являются Новосибирская городская общественная организация «Клуб Избирателей Мочалина», председателем которой является Екатерина Козловская, и Новосибирский региональный фонд поддержки социальных инициатив граждан «Общее дело» — председатель совета директоров Вениамин Пак.

Инновационный бизнес представлен, как и в праймериз по горсовету, кандидатами из двух компаний.

Напомним, предварительное голосование по отбору кандидатов ЕР в региональный парламент и горсовет продлится с 19 по 25 мая, результаты партия обещает объявить до 28 мая.

Выборы в городской совет Новосибирска и региональный парламент ожидаются в сентябре 2025 года. О подготовке к кампании уже заявили партии ЛДПР,  КПРФ«Справедливая Россия За правду», «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров». В Законодательное Собрание будут избраны 76 депутатов (38 ― в одномандатных округах, 38 — по партийным спискам), в горсовет Новосибирска — 50 (все ― в одномандатных округах).

Ранее редакция сообщала о том, что большинство действующих новосибирских депутатов горсовета и Заксобрания заявились на праймериз

Иллюстрация базовая создана с помощью нейросети Шедеврум, внутри текста фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова, Ростислав Нетисов.

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Рубрики : Власть Бизнес Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : праймериз заксобрание Горсовет выборы


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