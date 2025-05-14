Тендер на корректировку схемы метро в Новосибирске отменили

Аукцион на выполнение работ по корректировке генеральной схемы развития Новосибирского метрополитена, включая участок продления Дзержинской линии от станции «Золотая Нива» до станции «Молодёжная» с двухпутной соединительной веткой в электродепо «Волочаевское», отменен. Его итоги должны были подвести 15 мая. Решение об отмене принято 13 мая.

Напомним, первоначально тендер был объявлен в конце марта. Стоимость контракта составляла 205 млн рублей.

В середине апреля прием документов на проектирование метро в Новосибирске продлили из-за жалобы. При этом цена контракта снизилась на 50 млн рублей. В документах закупки говорилось, что питерская компания, АО «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс» (АО «ЛМГТ»), пожаловалась в ФАС на тендерную документацию.

В жалобе отмечается, что в конкурсной документации предусмотрено предельное минимальное значение стоимости договоров, подтверждающих опыт выполнения работы, связанного с предметом контракта — не менее 150 млн рублей.

— В соответствии с письмом ФАС России, установление в документации о закупке требований к минимальной стоимости исполненных контрактов (договоров), подтверждающих наличие опыта выполнения работ у участника закупки, не допустимо, — подчеркивает АО «ЛМГТ».

Кроме того, потенциальному участнику конкурса не понравилось, что заказчик при оценке принимает не более 5 договоров, представленных участником. По словам заявителя, это заведомо ограничивает возможность объективной оценки опыта и квалификации при выборе победителя, а также нарушает принцип обеспечения конкуренции.

Компания потребовала внести изменения в конкурсную документацию в части критериев оценки заявок. УФАС поддержал требование заявителя и предписал после внесения корректировок в тендерную документации, продлить срок приема документов на конкурс.

Напомним, в конкурсе на разработку проекта продления Дзержинской ветки метро победила компания из Белоруссии. Специалисты ОАО «Минскметропроект» разработают проектно-сметную документацию на сумму 104 миллиона рублей. Согласно условиям договора на работы выделено 300 дней. Вторым участником тендера было АО «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс».

По данным сервиса «Контур Фокус», компания основана в 1993 году. Ее учредителями числятся Союз «Ветеран Ленметрогипротранса» (64,38%) и ООО «Балтметропроект» (25,48%). Выручка компании в 2023 году составила 879,2 млн рублей (-14%), чистая прибыль — 36,2 млн. Компания, к примеру, проектировала новую ветку метро в Санкт-Петербурге — участок Невско-Василеостровской линии, внутреннее обустройство тоннелей и притоннельные сооружения. Главгосэкспертиза России в начале февраля 2025 года выдала положительное заключение по этому проекту.

Ранее редакция сообщала о том, что «Минскметропроект» начал проектировать перегонный тоннель новосибирского метро.