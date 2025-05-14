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Тендер на корректировку схемы метро в Новосибирске отменили

  • 14/05/2025, 20:00
Автор: Юлия Данилова
Тендер на корректировку схемы метро в Новосибирске отменили
Ранее изменить документы закупки потребовала питерская компания

Аукцион на выполнение работ по корректировке генеральной схемы развития Новосибирского метрополитена, включая участок продления Дзержинской линии от станции «Золотая Нива» до станции «Молодёжная» с двухпутной соединительной веткой в электродепо «Волочаевское», отменен. Его итоги должны были подвести 15 мая. Решение об отмене принято 13 мая.

Напомним, первоначально тендер был объявлен в конце марта. Стоимость контракта составляла 205 млн рублей.

В середине апреля прием документов на проектирование метро в Новосибирске продлили из-за жалобы. При этом цена контракта снизилась на 50 млн рублей. В документах закупки говорилось, что питерская компания, АО «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс» (АО «ЛМГТ»), пожаловалась в ФАС на тендерную документацию.

В жалобе отмечается, что в конкурсной документации предусмотрено предельное минимальное значение стоимости договоров, подтверждающих опыт выполнения работы, связанного с предметом контракта — не менее 150 млн рублей.

— В соответствии с письмом ФАС России, установление в документации о закупке требований к минимальной стоимости исполненных контрактов (договоров), подтверждающих наличие опыта выполнения работ у участника закупки, не допустимо, — подчеркивает АО «ЛМГТ».

Кроме того, потенциальному участнику конкурса не понравилось, что заказчик при оценке принимает не более 5 договоров, представленных участником. По словам заявителя, это заведомо ограничивает возможность объективной оценки опыта и квалификации при выборе победителя, а также нарушает принцип обеспечения конкуренции.

Компания потребовала внести изменения в конкурсную документацию в части критериев оценки заявок. УФАС поддержал требование заявителя и предписал после внесения корректировок в тендерную документации, продлить срок приема документов на конкурс.

Напомним, в конкурсе на разработку проекта продления Дзержинской ветки метро победила компания из Белоруссии. Специалисты ОАО «Минскметропроект» разработают проектно-сметную документацию на сумму 104 миллиона рублей. Согласно условиям договора на работы выделено 300 дней. Вторым участником тендера было АО «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс».

По данным сервиса «Контур Фокус», компания основана в 1993 году. Ее учредителями числятся Союз «Ветеран Ленметрогипротранса» (64,38%) и ООО «Балтметропроект» (25,48%). Выручка компании в 2023 году составила 879,2 млн рублей (-14%), чистая прибыль — 36,2 млн. Компания, к примеру, проектировала новую ветку метро в Санкт-Петербурге — участок Невско-Василеостровской линии, внутреннее обустройство тоннелей и притоннельные сооружения. Главгосэкспертиза России в начале февраля 2025 года выдала положительное заключение по этому проекту.

Ранее редакция сообщала о том, что «Минскметропроект» начал проектировать перегонный тоннель новосибирского метро. 

Фото Infopro54, автор: Ростислав Нетисов.

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : ФАС тендер Метро Новосибирска


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