Какой будет погода в последнюю неделю лета в Новосибирске

По данным Яндекс.Погоды, в последние дни лета дневная температура в Новосибирске будет около 20 градусов. В понедельник и среду ожидаются дожди. Во вторник пока обещают ясную погоду. В четверг, 31 августа – переменная облачность.

Ночные температуры будут варьироваться от 14 до 17 градусов.

Первое сентября пока прогнозируется без дождей, но в этот день будет прохладнее – всего 17 градусов. 2 и 3 сентября потеплеет до 18-20 градусов. Дожди в первые выходные сентября не ожидаются.