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83% акций Тяжстанкогидропресса консолидировал один собственник

  • 27/08/2023, 13:35
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83% акций Тяжстанкогидропресса консолидировал один собственник
Ранее он направил миноритарным акционерам требование об обязательном выкупе акций.

83% акций ранее крупнейшего машиностроительного завода Новосибирска ПАО «Тяжстанкогидропресс» приобрела компания ООО «Консалтинг Плюс», которую контролирует Елена Гинзбург. Ранее ей принадлежало 62,27% предприятия. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте раскрытия информации.

выкуп акций Тяжстанкогидропресса

Миноритарным собственникам Тяжстанкогидропресса сделали предложение о выкупе акций

Напомним, в мае ООО «Консалтинг Плюс» направило предложение о выкупе акций предприятия, принадлежащих иным владельцам. Речь идет об именных обыкновенных акциях с государственным регистрационным номером 1-01-10628-F, дата присвоения: 06.05.1993 г. ISIN: RU000A0JRC06, а также привилегированных именных акциях типа А (Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-10628-F, дата присвоения: 06.05.1993 г. ISIN: RU000A0JRC06). Предложение сделано в рамках федерального законодательства (п.1 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», соответствующее требованиям пунктов 2-5 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»; конкурирующее предложение о приобретении всех ценных бумаг эмитента, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», соответствующее требованиям пунктов 2-5 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»; обязательное предложение).

«Консалтинг Плюс», предлагал купить ценные бумаги по 853,27 рубля за одну обыкновенную акцию. Столько же компания была готова заплатить за одну привилегированную акцию типа А. На принятие решения о продаже миноритариям отводился 71 день с момента получения ПАО «Тяжстанкогидропресс» обязательного предложения. Банковскую гарантию, прилагаемую к добровольному, в том числе конкурирующему или обязательному предложению, предоставил АО «БКС Банк».

В августе стало известно, что Новосибирская область будет развивать станкостроение совместно с белорусами.

По данным Seldon.basis, ООО «Консалтинг Плюс» создано в сентябре 2021 года. Микроорганизация с одним сотрудником. Уставный капитал компании — 10 тысяч рублей, чистый убыток в 2022 году — -39 млн рублей, выручка компании в 2022 году не указана, баланс — 605 млн рублей (в 2021-м — 13,41 млн рублей). Стоимость имущества увеличилась благодаря расширению производства, говорится на сайте раскрытия информации.

Директор и собственник компании — Елена Гинзбург. Основной вид деятельности компании — вложения в ценные бумаги.

ПАО «Тяжстанкогидропресс» занимался производством уникальных станков, то есть работал в сфере производства средств производства. Ранее замгубернатора Сергей Семка сообщал, что заводу не хватило   полугода для восстановления деятельности. В феврале 2021 года ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом с долгом перед кредиторами 1,1 млрд рублей. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске имущество бывших гендиректоров Тяжстанкогидропресса арестовали на сумму 750 млн рублей. 

Фото Infopro54

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Стиллайн Консалтинг Плюс Елена Гинзбург «Тяжстанкогидропресс»


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