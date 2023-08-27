83% акций Тяжстанкогидропресса консолидировал один собственник

83% акций ранее крупнейшего машиностроительного завода Новосибирска ПАО «Тяжстанкогидропресс» приобрела компания ООО «Консалтинг Плюс», которую контролирует Елена Гинзбург. Ранее ей принадлежало 62,27% предприятия. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте раскрытия информации.
«Консалтинг Плюс», предлагал купить ценные бумаги по 853,27 рубля за одну обыкновенную акцию. Столько же компания была готова заплатить за одну привилегированную акцию типа А. На принятие решения о продаже миноритариям отводился 71 день с момента получения ПАО «Тяжстанкогидропресс» обязательного предложения. Банковскую гарантию, прилагаемую к добровольному, в том числе конкурирующему или обязательному предложению, предоставил АО «БКС Банк».
В августе стало известно, что Новосибирская область будет развивать станкостроение совместно с белорусами.
По данным Seldon.basis, ООО «Консалтинг Плюс» создано в сентябре 2021 года. Микроорганизация с одним сотрудником. Уставный капитал компании — 10 тысяч рублей, чистый убыток в 2022 году — -39 млн рублей, выручка компании в 2022 году не указана, баланс — 605 млн рублей (в 2021-м — 13,41 млн рублей). Стоимость имущества увеличилась благодаря расширению производства, говорится на сайте раскрытия информации.
Директор и собственник компании — Елена Гинзбург. Основной вид деятельности компании — вложения в ценные бумаги.
ПАО «Тяжстанкогидропресс» занимался производством уникальных станков, то есть работал в сфере производства средств производства. Ранее замгубернатора Сергей Семка сообщал, что заводу не хватило полугода для восстановления деятельности. В феврале 2021 года ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом с долгом перед кредиторами 1,1 млрд рублей. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске имущество бывших гендиректоров Тяжстанкогидропресса арестовали на сумму 750 млн рублей.
Фото Infopro54
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