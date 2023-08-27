Мэрия Новосибирска резервирует участки для строительства дорог

На сайте мэрии Новосибирска размещены постановления о резервировании крупных земельных участков для муниципальных нужд. Речь идет о строительстве объектов улично-дорожной сети. Участки резервируются на три года с момента опубликования постановления.

На улице Петухова на три года зарезервирован участок площадью 165125 кв. м в рамках проекта планировки и межевания территории, ограниченной ул. Тульской, рекой Тулой, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Петухова, ул. Хилокской, в Кировском и Ленинском районах.

На ул Кирова — 225920 кв м в рамках проекта межевания территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Панфиловцев, поймой реки Плющихи, полосой отвода железной дороги, в Октябрьском районе.

На ул Зыряновская — 58444 кв. м в рамках проекта межевания территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой отвода железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богаткова, в Октябрьском районе

По Бердскому шоссе — 163741 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения по Бердскому шоссе в Первомайском районе. В документе уточняется, что эта дорога в перспективе войдет в магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка по Старому шоссе на пересечении с ул. Одоевского в Первомайском районе Новосибирска.

На Красном проспекте — 363977 кв. м в Центральном и Заельцовском районах. Речь идет о перспективном продолжении ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Андреевской, в Заельцовском районе.

По ул Новосибирской — 594 кв м. в рамках проекта межевания территории, ограниченной улицами Широкой, Станиславского, Титова и Связистов, в Ленинском районе.

По ул Советская в Центральном и Железнодорожном районах — 8862 кв. м.

Ранее редакция сообщала о том, что в регионе растут объемы финансирования на ремонт и строительство дорог.