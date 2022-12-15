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Какой букет можно подарить свекрови?

  • 15/12/2022, 12:34
Свекровь является важным и значимым членом любой семьи. Ее, как и других близких, принято поздравлять и радовать без повода.

Оптимальным способом вызвать искреннюю улыбку на лице свекрови является преподнесение букета цветов. Однако к выбору композиции важно подойти с особой осторожностью, учесть все особенности родственницы, ее интересы и предпочтения. Готовые композиции для свекровей можно найти в интернет-магазине компании Magical Flower. Посмотреть ассортимент роскошных букетов можно по ссылке https://spb.magicalflower.ru/.

Варианты цветочных композиций для свекровей

Свекровям в возрасте принято преподносить консервативные цветочные букеты. Обычно в них используются растения и цветы, соответствующие жизненному опыту и статусу получательницы. Наиболее предпочтительными для таких цветочных композиций являются:

  • герберы;
  • лилии;
  • орхидеи;
  • хризантемы.

Свекровям, которые ценят оригинальность, можно преподнести букет необычной формы или выбрать композицию из бутонов в корзине или шляпной коробке. В букете могут присутствовать растения одного цвета и вида, так и комбинации из различных представителей флоры.

Цветовая палитра в букетах для свекровей должна быть спокойной и сдержанной. Лучше всего выбирать розовые, персиковые, зеленые, бледно-желтые или голубые цветы. Если свекровь – женщина зрелого возраста, то лучше отказаться от букетов с белыми цветами. В этом случае, стоит отдать предпочтение тем цветочным композициям, которые выполнены в любимом цвете получательницы.

Если отсутствуют идеи и варианты того, какой букет понравится и порадует свекровь, можно отдать предпочтение универсальному решению – подарить розы. Эти элегантные цветы нравятся большинству женщин и уместны на любой праздник или значимое событие. Чаще всего матерям мужа дарят составные букеты или необычные композиции в корзинах и шляпных коробках из роз следующих сортов:

  • кенийские;
  • пионовидные;
  • голландские;
  • чайные;
  • кустовые.

Оформление букета выбирают исходя из особенностей предстоящего события. Если композиция требуется для поздравления свекрови с Днем Рождения или юбилеем, то выбирают объемный и большой букет, который будет символизировать хорошее отношение невестки. Для подарка на 8 марта можно остановить свой выбор на лаконичных композициях, составленных из:

  • тюльпанов;
  • хризантем;
  • ромашек;
  • гиацинтов.

Если же букет выбирается без повода, чтобы просто порадовать родственницу, то можно отдать предпочтение мини-букетам с несколькими бутонами. На первое знакомство с будущей свекровью можно принести простую и лаконичную цветочную комбинацию.

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