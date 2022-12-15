В Новосибирске создали первый сверхчувствительный тест для ранней диагностики рака кишки

На 100 000 человек в России приходится 20 заболевших раком прямой кишки. При этом отмечается, что симптомы болезни ярко выражаются только на поздних стадиях, именно поэтому вовремя приступить к лечению не представляется возможным, а это, в свою очередь, значительно уменьшает шансы на выживаемость.

Компания «Биолинк» на основании мировых исследований, демонстрирующих возможность обнаружить генетические следы опухоли в крови пациента при отсутствии клинических симптомов, создала набор реагентов для выявления следов опухолей толстой и прямой кишки. Сверхчувствительный тест позволяет выявлять в крови пациента всего несколько молекул ДНК, которые оповещают о начале опухолевого процесса.

— Сегодня пациенты узнают о страшном диагнозе, пройдя колоноскопию — процедуру, которую многие избегают из-за дискомфорта и возможных внутренних повреждений. Мы предложили безболезненное решение — просто сдать кровь из вены и дождаться результат, — рассказал корреспонденту ДК-Новосибирск заместитель директора ООО «БИОЛИНК» Сергей Коваленко.

Компания-резидент Академпарка получит грант на 30 млн. руб. от Фонда содействия инновациям. И на эти средства разработчики смогут внедрить данный тест в медицинскую практику.

На сегодняшний день тест уже доступен в некоторых новосибирских медцентрах. В перспективе компания планирует распространять тесты по всей России, а также запустить исследования на уровне R&D. Они будут посвящены возможности диагностировать по анализу крови другие виды онкологических заболеваний.

Ранее редакция сообщала, что готовы предложить государственная и частная медицина в Новосибирской области для выявления онкозаболевания.

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