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Власти уговаривают бизнес покупать продукцию друг друга, даже если она похуже качеством, чем иностранная

  • 15/12/2022, 13:35
Автор:
бизнес сотрудничество
Чтобы поддержать переход экономики на «новые рельсы».

На новосибирском предпринимательском форуме представители органов власти озвучили фактически призыв к бизнесу более тесно сотрудничать друг с другом.

— Приобретайте у своего соседа. Может он пока производит продукцию чуть хуже, чем иностранные аналоги, но это происходит потому, что пока он не может производить лучше, — отметил заместитель министра – начальник управления промышленности и предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов.

Начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин добавил, что призывы правильные, хотя лично он пока не понимает, как можно закачать российское ПО на iPhone или iPad.

— Мы остались сейчас одни. Получается так, что мы заплыли в такое пространство, где мы должны сами друг для друга что-то производить. Но нужно понимать не только патриотизм складывающегося порядка, но и его экономические возможности, — добавил Витухин. — Если мы закрыты и купить какую-то продукцию негде, то покупать будут у вас, если вы произведете то, что нужно вашим коллегам и гражданам. Перенаправляйте свои усилия в отрасли, которые закрылись и закрываются, — это гарантированных доход и сбыт вашей продукции.

Главный по предпринимательскому сектору Новосибирска также рассказал участникам форума о мерах поддержки, которые город оказывает бизнесу, и отметил:

— Эти меры господдержки будут вам полезны для производства товаров с меньшими затратами. Мы готовы продолжать открытый диалог о продлении действующих мер поддержки и введении новых.

Напомним, до конца 2022 года в Новосибирске действует мораторий на снос нестационарных торговых объектов.

Кроме того, Денис Рягузов рекомендовал предпринимателем серьезнее отнестись к выстраиванию контактов с иностранными партнерами в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

— Смотрите в сторону этих стран, но с перспективой, а не как на «пожарный» вариант. Никто не любит, когда их используют как пожарную машину. Это мы видим на примере Китая, — добавил он. — Сегодня правительство России предпринимает колоссальные усилия, направленные на организацию взаимодействия отечественных и иностранных компаний, а также освоение новых рынков. Активно формируются бизнес-миссии в разные страны — участвуйте в них. Не бойтесь, если никогда этого не делали, это несложно.

Виталий Витухин заявил, что турбулентность в экономике заканчивается. По его словам, практически нормализовались поставки параллельного импорта через Киргизию и Узбекистан, что позволяет снять самые острые вопросы для бизнеса.

И как вишенка на торте: в выступлениях чиновников на форуме проскальзывали упоминания о том, что на федеральном уровне обсуждается госплан.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что для российского бизнеса открылись новые возможности для покупки бизнеса, техники и оборудования за рубежом. 

Фото редакции

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : Параллельный импорт госплан бизнес сотрудничество


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