Кампания в мэры обходится кандидатам в миллионы рублей

Избирком Новосибирска опубликовал сведения, во сколько кандидатам в мэры обходится избирательная кампания в денежном отношении. По информации избиркома, лидером по доходам и расходам стал экс-заместитель мэра Данияр Сафиуллин («Родина»). На счет кандидата, по данным на 19 августа, зачислены 8,5 млн рублей, из которых 1 млн поступил в качестве пожертвований от ООО «СИБСТРОЙ», а еще полмиллиона — от ООО «Правовые гарантии». Остальные средства — пожертвования граждан в суммах от 180 тысяч до 1 млн (Пожертвования на сумму более 20 тысяч рублей. — Ред.). С начала кампании кандидат потратил 8,4 млн рублей по различным договорам, суммы которых варьируются от 54 до 826,6 тысячи рублей. От ряда услуг он отказался, и ему были возвращены 185,8 тысячи рублей.

«Серебряным» призером стал депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР), на счет которого поступили 7,4 млн рублей. Потрачено кандидатом 6,2 млн по «подрядным» договорам на сумму от 54,1 до 491 тысячи рублей.

«Бронзовый» призер кандидатов-«миллионеров» — еще один депутат горсовета — Наталья Пинус («Российский общественный союз»). На ее счет поступили 6,1 млн рублей, из которых более 4 млн — пожертвования от граждан в суммах от 25 тысяч до 2 млн рублей. Израсходовала кандидат 5,1 млн по договорам на выполнение различных услуг, включая изготовление баннеров. Суммы договоров составили от 54,5 до 747,8 тысячи рублей.

На почетном четвертом месте среди кандидатов-«миллионеров» оказался действующий глава города Анатолий Локоть (КПРФ). На его счет поступили 5,5 млн рублей. По договорам кандидат потратил 4 млн., суммы контрактов варьируются от 55 до 573 тысяч рублей.

В пятерку «миллионеров» входит и координатор штаба Навального Сергей Бойко (самовыдвижение). На его счет, по информации избиркома, поступили 1,6 млн рублей, из которых 728 тысяч составили пожертвования граждан на суммы от 30 до 200 тысяч рублей. Однако из пожертвований пришлось вернуть 18,2 тысячи. В одном случае жертвователь оказался несовершеннолетним, еще в одном — анонимным. У пятерых пожертвовавших указан неверный адрес места жительства. Еще более десяти пожертвований выполнены с нарушением регионального законодательства. 1,5 млн рублей кандидат потратил на оплаты по договорам на суммы от 92 до 198 тысяч рублей.

Во «втором дивизионе» (менее 1 млн рублей) лидером стала телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»). На ее счет поступили 855 тысяч рублей, из которых 750 тысяч —пожертвования на сумму более 20 тысяч рублей. Потрачено кандидатом 829,7 тысячи: на оплату по счетам — 334,1 тысячи, по договору — 115,1 тысячи рублей. Еще 192 тысячи ушли на аренду места для размещения агитпродукции.

Следующим по объему денежных средств стал администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович («Партия дела»), на счет которого поступили 630 тысяч рублей, из которых 315 тысяч — это пожертвования от АНО ДПО «ИПИТ». Однако 315 тысяч рублей пришлось вернуть — пожертвования были сделаны с нарушением областного законодательства. При этом кандидат потратил на изготовление и размещение наружной рекламы 630 тысяч рублей.

Третьей в данной «весовой категории» идет депутат заксобрания Дарья Украинцева (партия «Зеленые») На ее избирательный счет поступили 508 тысяч рублей. Из них почти половина — 240 тысяч — это пожертвования граждан свыше 20 тысяч рублей. Все деньги депутат потратила на оплату работ по договорам (381,6 тысячи) и на изготовление и размещение агитационного баннера (78 тысяч).

Следующим выступает гендиректор агентства недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»). На его счете 320 тысяч рублей. Потрачено кандидатом 198 тысяч. на оплату времени в СМИ.

Замыкает десятку предприниматель Сергей Проничев («Партия роста») со скромным счетом в 158 тысяч рублей. Из них 50 тысяч — пожертвования от ООО «Л.С.». Траты у бизнесмена тоже скромные — 12,7 тысячи рублей. Предположительно, речь может идти о расходах, связанных с изготовлением и размещением агитационной продукции.

За Проничевым следует предприниматель Андрей Токарев («Родная партия») с 113,3 тысячи рублей, из которых 80 тысяч — пожертвования от граждан. А пожертвования на 40 тысяч рублей, сделанные с нарушением законодательства, были возвращены. 65,9 тысячи кандидат потратил, но пока без уточнения — на какие именно цели.

Еще один коммерсант — Алексей Крестьянов («Аграрная партия России») — потратил все 60 тысяч рублей со своего счета на изготовление и размещение наружной рекламы.

Наконец, последним из кандидатов, кто использует в кампании денежные средства, стал гендиректор ООО «Империал Строй» Мухаммед-Али Хаюрин («Партия возрождения села») с пока еще не потраченными 50 тысячами рублей на избирательном счете.

Некоторые из претендентов на пост главы города ведут беззатратную компанию — на их счетах «чисто». К таким кандидатам относятся гендиректор ООО «Адвокат – плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия») и руководитель регионального отделения партии «Коммунисты России» Сергей Лоскутов.

Что касается кандидатов, ушедших с дистанции, то на счетах главы КФХ Алексея Южанина («Партия социальных реформ») и замдиректора МКУ «Управление гражданской защиты Бердска Александра Трушакина («Великое Отечество») — по нулям. Напомним, что Южанину было отказано в регистрации из-за непредоставления в избирком данных кандидата. А Трушакин был снят с выборов на основании решения Верховного суда, приостановившего деятельность выдвинувшей его партии.

Самовыдвиженцам пенсионеру Анатолию Бабаеву и управляющему ИП Везнер С.И. Андрею Везнеру избирком отказал в регистрации.

Напомним, что выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября.

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