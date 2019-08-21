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Технопарк нашел новые места для резидентов

В рамках ГЧП Владимир Никонов предложил построить еще 9 тысяч кв. м площадей, что позволит создать около 300 высокотехнологичных рабочих мест для инноваторов.
  • 21/08/2019, 18:59
Автор: Юлия Данилова
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В качестве инвесторов в проект готовы войти компании OCSiAL и «Ангиолайн», но после одобрения принципа реализации проекта со стороны всех органов власти.

— Мы постоянно сталкиваемся с запросами, которые говорят о том, что возможностей существующей у нас инфраструктуры недостаточно для развития профильной деятельности: предоставления поддержки стартапам и высокотехнологичным компаниями. Вся площадь, которая принадлежит нам, заполнена на 100%. За 2018 год объем неудовлетворенных обращений составил примерно 15 тысяч кв. м, — сообщил на заседании областного инвестсовета гендиректор АО «Академпарк» Владимир Никонов.

Сегодня площадь построенных объектов инфраструктуры в Технопарке составляет 119 тысяч кв. м. Из них только 56 тысяч созданы за счет бюджета (основные технологические центры), все остальное — с привлечением средств частных инвесторов. На территории парка работают 213 компаний, численность сотрудников резидентов — более 5,3 тысячи человек. Годовая выручка компаний составляет около 14 млрд рублей. При этом у Технопарка есть свободные разрешенные лимиты по электроэнергии, воде и теплу.

— Территориальные возможности развития Технопарка в отведенных границах исчерпаны. Мы участвовали в подготовке предложений для проекта «Академгородок 2.0» о расширении Технопарка, чтобы дать возможность развиваться наукоемкому, высокотехнологичному бизнесу. Но это связано с территориальным расширением Технопарка. Плюс мы понимаем, что реализация этого решения произойдет в отдаленном времени. Именно поэтому мы провели исследование своей территории для изучения возможности уплотнения застройки, — добавил Никонов.

По его словам, сегодня на территории, прилегающей к технопарку, возможно создание еще нескольких объектов, которые позволят расширить возможности парка. Речь идет о трех участках. Один расположен на улице Инженерной, два на улице Николаева.

На Инженерной, по расчетам технопарка, можно построить офисно-лабораторное здание площадью 3,2 тысячи кв. м. На Николаева — офисное здание (1000 кв. м) и офисно-лабораторное здание (5000 кв. м). По эскизному проекту высота офисно-лабораторных зданий составляет не более 7 этажей, в том числе два подземных, где планируется разместить парковки. Офисное здание предлагается надстроить в виде помещений галерейного типа над въездом и выездом с подземной парковки Центра коллективного пользования.

— Через публичное предложение мы провели работу по изучению интереса к участию в этом проекте резидентов Технопарка и получили ряд предложений. От ГК OCSiAL — на создание лабораторно-производственного комплекса. Компания заинтересована в расширении деятельности, связанной с созданием новых технологий по внесению углеродных нанотрубок в различные материалы для формирования нового рынка, — пояснил Никонов. — Компания ООО «Ангиолайн» планирует создать спецподразделение по разработке новых образцов изделий, которые будут поступать на производство. Кроме того, интерес проявил еще ряд информационно-технологических компаний (ООО «ЭлеФанГеймз», ООО «Алмаленс»).

В офисном здании планируется «садить» инновационные компании, у которых истек срок размещения в бизнес-инкубаторе и которые нуждаются в небольших офисных площадях (до 50 кв. м), а также сервисные компании, оказывающие услуги резидентам (бухучет, консалтинг, таможенное сопровождение и т.д.).

Оценочная стоимость проекта — 524 млн рублей, из них 437 млн составят капитальные вложения. При выходе объектов на полную мощность Технопарк получает еще 9,2 тысячи кв. м площадей и минимум 300 новых высокотехнологичных рабочих мест со средним заработком сотрудников не менее 70 тысяч рублей в месяц. Расчетный прирост выручки резидентов составит 1,1 млрд рублей, а налоговые отчисления компаний в бюджеты всех уровне вырастут на 170 млн рублей в год. Роль застройщика будет исполнять управляющая компания Технопарка. Никонов отметил, что объекты можно ввести в эксплуатацию в 2020 году. Это предложение уже одобрено наблюдательным советом АО «Академпарк» (в него входят депутаты регионального парламента).

— Я не пойму, какая поддержка и одобрение вам нужна? У вас есть решение наблюдательного совета, — поинтересовался спикер регионального парламента Андрей Шимкив. — Кроме того, объекты Технопарка — это уникальная инфраструктура, а вы сейчас хотите рядом построить универсальные здания. Нужно все продумать с архитектурной точки зрения, чтобы не испоганить ту красоту, которая есть.

Владимир Никонов пояснил, что потенциальные инвесторы хотели сразу заручиться поддержкой в реализации этого проекта со стороны всех ветвей органов власти, перед тем как вкладывать в него деньги. Напомним, в 2016 году у депутатов заксобрания возникли вопросы к руководству Технопарка и ГК OCSiAL. Компания планировала выкупить здание, в котором было размещено ее оборудование и производство по созданию нанотрубок. Депутаты раскритиковали качество подготовки сделки и управление госимуществом в принципе — инновационной инфраструктурой. Это привело к смене руководства Технопарка и создало достаточно напряженную обстановку в научно-инновационной среде Академгородка.

Кризис вокруг Технопарка возник из-за недостатка транспарентности

— Мы знаем, что в Технопарке существует дефицит площадей, а существующие резиденты готовы вкладываться в его расширение. Думаю, что поддержать эту инициативу нужно, тем более что она будет осуществляться на внебюджетные источники, — резюмировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он также подчеркнул, что архитектурные решения у новых объектов должны соответствовать уже существующим, чтобы производить единое впечатление.

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