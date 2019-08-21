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Логистика привлекает все новых игроков

На рынок терминалов Новосибирской области планирует выйти еще одна компания.
  • 21/08/2019, 20:27
Автор: Юлия Данилова
Логистика привлекает все новых игроков
Действующие участники рынка недовольны новым ужесточением конкуренции.

ООО «Западно-Сибирская транспортная компания» (ЗСТК) вышла на инвестсовет Новосибирской области с предложением о строительстве в районе поселка Чик контейнерного терминала. По словам коммерческого директора компании Евгения Федина, речь идет о терминале с оборотом 60 тысяч TEU в год. Объем инвестиций в проект составляет 128 млн рублей. Источник инвестиций — собственные средства компании. Инвестиционная фаза — 2 года.

— Общая площадь терминала — 9,3 га, из них площадь контейнерных площадок — 35 тысяч кв. м, емкость контейнерных площадок — 2400 TEU, единовременно — 960 TEU. Фронт выгрузки — 30 фит-платформ (54 условных вагона) единовременно, — перечислил Федин.

Он сразу пояснил, что компания изучила конкурентов, уже работающих на рынке региона, и считает, что сможет занять свою нишу — объемов хватит, в том числе за счет более низких цен на услуги. Напомним, сейчас в области работает контейнерный терминал «Клещиха» (ПАО «Трансконтейнер» — 242 тысячи TEU в год, с емкостью складского хранения 4,7 тысячи TEU), терминал группы Fesco (занимает 16 га, пропускная — способность 120 тысяч TEU, емкость единовременного хранения — 1300 TEU), контейнерный терминал ТЛЦ «Евросиб-Терминал-Новосибирск» (31 га). Совокупная терминальная емкость в регионе, по версии ЗСТК, сегодня составляет 480 тысяч TEU в год.

Где в Новосибирске разместится пилотный ТЛЦ?

Где в Новосибирске разместится пилотный ТЛЦ?

При старте в 2019 году инвестор рассчитывает запустить объект в 2021-м, а к 2024 году вывести его на полную мощность. При этом доходы составят 596 млн рублей, прибыль — 174 млн в год. Окупаемость вложений — 3,4 года. На терминале будут работать 38 человек со средней зарплатой почти 58 тысяч рублей. С 2023 года налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят 17,5 млн рублей.

В качестве мер господдержки инвестор запросил предоставить участок в аренду без торгов, а также признать проект масштабным.

Глава Коченевского района Андрей Новоторженцев пояснил, что земля, которую запрашивает инвестор, ранее никем не была востребована и расположена на косогоре, прилегающем к железной дороге. Есть возможность присоединения участка к газо- и электроснабжению. По его словам, для реализации проекта нужно привести в порядок документы — правила застройки и землепользования, так как в них выявились разночтения, а также решить вопрос с Росавтодором, так как с площадки запланирован выезд на федеральную трассу, где уже сегодня затруднено движение.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поинтересовался — решен ли вопрос с присоединением терминала к инфраструктуре РЖД, без которой реализация проекта невозможна. Евгений Федин пояснил, что запрос на разрешение отправлен от дочерней компании, сейчас инвестор ждет решение РЖД и техусловия.

Часть участников инвестсовета отнеслась к предложению ЗСТК скептически. Гендиректор ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов пояснил, что в агентство с терминальными проектами обращались сразу 3 компании. После анализа предложений было выбрано самое интересное, и этот проект сейчас реализуется на территории Промышленно-логистического парка.

Курировать ТЛЦ будет «Новосибирский транспортный терминал»

Курировать ТЛЦ будет «Новосибирский транспортный терминал»

— Выбранный нами проект в 6 раз масштабнее. Он формирует новый поток грузов, а не «откусывает» рынок у уже работающих на нем игроков. Кроме того, в связи с высокой загрузкой ЗСЖД требует обеспечить погрузку не менее 71 условной платформы, а в этом проекте 54. Данный участок не позволяет это сделать. Это только одно из замечаний, — говорит Зырянов. —– Также вызывает сомнение сумма инвестиций. Например, по транспортному терминалу техусловия стоят около 1 млрд рублей. Как вы в 128 млн планируете укладываться?

Президент НП «Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» (СТЭЛС) Сергей Максимов напомнил, что в регионе крупный терминальный проект реализуется не только в ПЛП. Свои мощности активно наращивают и другие игроки: «Евросиб»,  «Трансконтейнер».

— Нужно оценить ситуацию, иначе созданные площадки будут стоять пустыми. В Санкт-Петербурге уже возникали такие прецеденты, когда игроки перетаскивали грузы с одного терминала на другой, — добавил он.

В итоге Андрей Травников заявил, что запретить инвестору выходить на рынок области невозможно — это будет прямое нарушение закона о конкуренции. Тем более что заявленные им мощности теряются на фоне возможностей более крупных игроков. Он поручил проработать вопрос с получением техусловий от РЖД и после этого вновь вынести проект на рассмотрение инвестсовета в порядке протокола. Губернатор также потребовал в максимально короткие сроки решить вопрос с документами на земельный участок.

Напомним, в рамках Питерского международного экономического форума АО «РЖД», правительство Новосибирской области, ОАО «Агентство инвестиционного развития» (АИР) и ООО «Новосибирский транспортный терминал» подписали соглашение о развитии транспортно-логистической инфраструктуры на территории региона. Перерабатывающая способность ТЛЦ «Новосибирск» составит 300 тысяч контейнеров в год. Первую очередь проекта инвестор планирует ввести в эксплуатацию в 2021 году, в полном объеме ТЛЦ начнет работу в 2023 году. Ориентировочный объем инвестиций в проект — около 5 млрд рублей, пояснял генеральный директор ООО «Новосибирский транспортный терминал» Игорь Низовский.

По данным Руспрофайл, ООО «Западно-сибирская транспортная компания» создана в 2011 году. УК 52,5 тыс руб. Гендиректор Максим Кайгородов. Учредители: Максим Кайгородов, Игорь Дерюгин и Людмила Тэппо — по 33,33%.

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