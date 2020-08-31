Кандидатам мешают ездить, говорить в микрофоны и ставить скамейки

У несистемных без перемен. Почти

Кандидаты оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020» продолжают сообщать о воспрепятствовании проведению встреч с избирателями, а также о фактах нападения, порчи и краж агитпродукции неизвестными злоумышленниками на территориях различных избирательных округов.

— Очередное нападение на куб нашего кандидата Даниила Маркелова (округ 36, Октябрьский район), — сообщают в коалиции. — На этот раз хулиган показал зубы в прямом смысле: укусил волонтера. Куб уже восстановили.

На некоторых округах борцы с агитацией и коалицией действуют более продвинутыми методами.

— Мне позвонили мои избиратели: с принадлежащего им балкона (а это, между прочим, 10 этаж) пропал баннер, — сообщает кандидат с округа №25 (Ленинский район) Антон Картавин. — Я пока не знаю наверняка, какой жулик к этому причастен, но без специального оборудования не обошлось. Обслуживает этот дом (и многие соседние) управляющая компания КЖЭК «Горский».

— Мы договорились с ТСЖ, что повесим 15-метровый баннер на дом, — рассказывает Пирогова. — Его повесили. На следующий день мне звонит председатель ТСЖ и говорит, что баннер сняли, приехал какой-то молодой человек с удостоверением городского центра наружной рекламы, а это МКУ, которое подчиняется непосредственно Лобыне, срезал баннер. Никакого объяснения нет, никаких бумаг, зачем это происходило.

А вот кандидат по округу №40 в Октябрьском районе Хельга Пирогова предполагает, кто может стоять за исчезновением баннера, который она разместила на многоквартирном доме с согласия его собственника. Здесь, на территории избирательного округа, развернулись не только политические, но и рекламные баталии между Пироговой и ее основным конкурентом — председателем комитета по рекламе мэрии Новосибирска Дмитрием Лобыней.

С противодействием мэрии кандидатам, по их словам, пришлось столкнуться, даже когда речь идет просто о встречах с избирателями, не обязательно с использованием агитпродукции.

— Запретили проводить встречи с избирателями с микрофоном, — рассказывает кандидат по округу №49 в Центральном районе Сергей Бойко. — Например, встреча на 50 человек. Я могу ее провести с микрофоном, будет хорошо слышно, люди смогут сохранять дистанцию, что безопасно с точки зрения эпидемии. Но раз мне запрещают микрофон, могу эту же самую встречу провести без микрофона. В данном случае эти 50 человек, чтобы меня лучше слышать, должны стать плотно друг к другу, здесь появляются эпидемиологические риски.

При этом, как отмечают в коалиции, кандидаты «Единой России» и КПРФ не только беспрепятственно встречаются с жителями своих округов, используя микрофоны, но и впоследствии фото этих встреч массово публикуют в соцсетях.

Красно-зеленые дорожные войны

Заельцовский район снова вернул к себе внимание в ходе выборной кампании. В обкоме КПРФ заявили о новых фактах противодействия со стороны «команды Полякова» (кандидат в заксобрание, председатель совета директоров ГК «Стрижи»), упомянутого, правда, только в заголовке материала на сайте КПРФ. В данном случае претензии коммунисты озвучили к лидеру региональных «Зеленых», кандидату в горсовет Новосибирска Игорю Украинцеву, который со своим помощником за рулем автомобиля преследует агитационный автомобиль КПРФ на округе №11.

— На этой же машине приезжал Игорь Украинцев на встречи к нам, — приводит сайт КПРФ комментарий кандидата в горсовет от партии Вадима Канунникова. — На этот раз за рулем сидел его помощник Шамалев. Нашему водителю угрожали и выгоняли из микрорайона со словами, что не должны здесь ездить и не дадут нам работать.

Со своей стороны, «Зеленые» сообщают, что все происходило с точностью до наоборот.

— Это провокационная история со стороны коммунистов, — говорит Украинцев в комментарии Infopro54. — Они, наоборот, не давали проехать нашему автомобилю. У моего помощника там должна была быть встреча. Ему не дают проехать, подбегают, что-то фотографируют. Жители это прекрасно видели.

«Доспойлерили» до Следственного комитета

Следственному комитету предстоит рассмотреть заявление окружной комиссии в Заельцовском районе в отношении экс-кандидата в депутаты горсовета по округу №10 Андрея Полякова. Поводом послужила, как следует из текста документа, фальсификация подписных листов.

По закону подписные листы должны быть заверены непосредственно собирающим подписи. В данном случае на листах стоит подпись доверенного лица экс-кандидата Анатолия Грапольского. В то же время опрошенные свидетели-подписанты сообщили, что подписи собирала неизвестная им девушка. Их заявления зафиксированы в протоколе судебного заседания, о чем также сказано в документе, направленном избиркомом в СК.

В обращении о возбуждении уголовного дела и привлечении виновных к уголовной ответственности говорится, что Грапольский Анатолий Евгеньевич внес в подписные листы запись о себе как о сборщике подписей, фальсифицировал документы, а Поляков Андрей Анатольевич одобрил фальсификацию документов и предоставил их в избирательную комиссию.

Андрей Поляков — не первый Поляков, оскандалившийся на выборах в Заельцовском районе. Как уже сообщалось ранее, с подачи штаба кандидата в заксобрание от КПРФ Андрея Жирнова здесь в роли спойлера для его основного соперника — председателя совета директоров ГК «Стрижи» Ильи Полякова — был выдвинут однофамилец последнего, временно неработающий житель Ордынского района Алексей Поляков. О своей роли спойлер впоследствии сам сообщил СМИ, сняв свою кандидатуру. После этого на выборы заявился самвыдвиженцем выше упомянутый Андрей Поляков, которому избирком отказал в регистрации из-за претензий к подписям.

Теперь претензии — уже в уголовной плоскости — может добавить Следственный комитет. Речь идет о преступлении по статье 142 Уголовного кодекса РФ за фальсификацию избирательных документов. Ответственность за подделку подписных листов — до 3 лет лишения свободы.

На депутатов жалуются за скамейки и тротуары

Благоустроительные работы послужили поводом для жалоб в окружные (а затем городскую) избирательные комиссии сразу в отношении двух кандидатов в горсовет Новосибирска: депутатов Натальи Пинус (округ №45, Советский район) и Георгия Андреева (№3, Дзержинский).

В первом случае поводом для жалобы, поданной жителем Новосибирска Антоном Берсеневым, стала публикация на странице Натальи Пинус отчета о ремонте тротуаров на территории ее округа за период депутатства шестого созыва. По мнению заявителя, в данном случае имеет место незаконная агитация. В избиркомах с этим доводом не согласились.

— В настоящее время Пинус Наталья Ивановна является депутатом Совета депутатов Новосибирска шестого созыва по округу №35, работает директором Фонда содействия развитию Новосибирска в социальной сфере «Городские инициативы», — поясняют в избиркоме. — Указанный материал является отчетом перед избирателями депутата Пинус о работе за предыдущие годы и носит информационный характер.

Что касается Андреева, то здесь ситуация оказалась несколько сложнее. Окружная комиссия сначала признала нарушением избирательного законодательства со стороны депутата установку скамеек на территории его округа, усмотрев в этом подкуп избирателей. Депутат, не согласившись с решением окружкома, обратился в горизбирком, позже отменивший решение нижестоящей комиссии.

— Конференция (КПРФ. — Ред.) по выдвижению кандидатов проведена 11 июля 2020 года, — поясняют в горизбиркоме свое решение. — 20 июля Андреев <…> приобрел права и обязанности кандидата. Как следует из жалобы Сидоркиной и пояснений заявителя, скамейки <…> установлены 1 июля, то есть до того, как заявитель приобрел права и обязанности кандидата, открыл специальный избирательный счет. Следовательно, оплата работы по изготовлению и установке скамеек не могла быть произведена за счет средств избирательного фонда кандидата.

Выборы депутатов горсовета Новосибирска и заксобрания Новосибирской области пройдут в единый день голосования 13 сентября.

Фото: pixabay.com, автор- guvo59