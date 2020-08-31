Темные силы против красных баннеров

Очередной инцидент с порчей агитпродукции произошел в Октябрьском районе. От действий злоумышленников пострадал баннер кандидата в горсовет от КПРФ по округу №38 Матвея Кузнецова, расположенный на улице Бориса Богаткова. Об этом редакции Infopro54 сообщили в штабе кандидата, продемонстрировав фото испорченной агитпродукции. По словам коммунистов Октябрьского района, это уже не первый подобный случай. В заявлении, поступившем в редакцию, говорится, что «против Матвея Кузнецова действуют темные силы партии власти и ее союзников, которые являются представителями крупных строительных империй». Эти оппоненты сообщают, что являются представителями КПРФ, и этим, по словам коммунистов, вводят окружающих в заблуждение. В заявлении также отмечается, что «кандидаты от партии власти зачастую скрывают свою партийную принадлежность, пытаясь запутать избирателей».

Вероятнее всего, под словами об экс-членах КПРФ и представителях строительного бизнеса подразумевается один из оппонентов Кузнецова — депутат горсовета, замгендиректора ООО СК «Союз военных строителей» Денис Плотников. В текущей выборной кампании Плотников участвует как самовыдвиженец, однако большую часть шестого созыва проработал в составе фракции КПРФ, откуда был исключен после того, как проголосовал в поддержку решения горсовета об отмене выборов по партийным спискам.

Стоит отметить, что новосибирские коммунисты не так уж и недолюбливают застройщиков, как это может показаться из их заявления. Тот же Матвей Кузнецов является не кем иным, как директором строительной компании ООО «Аметист». Еще один представитель строительного бизнеса, претендующий на мандат горсовета, — директор ООО СК «Маркер» Вадим Канунников (округ №11, Заельцовский район). Да и в списках территориальных групп претендентов на мандаты заксобрания от КПРФ можно встретить таких персон, как директор ООО «Сибакадемстрой» Михаил Ансимов (группа №33, Октябрьский район), учредитель ООО «Гамма» (строительство зданий), АО «Оргстрой» и ООО «Гаммастрой» Ашот Рафаэлян (№31, Ленинский).

Ранее представители КПРФ сообщали о фактах порчи агитпродукции и нападения на представителей штабов в Ленинском и Заельцовском районах Новосибирска.

Фото предоставлено штабом Матвея Кузнецова