Кандидаты в Заксобрание играют в футбол и портят баннеры друг другу

Кандидат в депутаты Заксобрания от «Единой России» Виталий Новоселов заявил о порче оппонентами своего агитационного баннера, о чем сообщил на своей странице в соцсети, приложив фото акта вандализма.

— Занимаясь общественной работой, нужно быть готовым к подножкам, — пишет Новоселов. — По ночам в Барабинске срезают наши баннеры — вывешенные аккуратно и абсолютно законно. Кто это делает — нам известно, зачем — тоже понятно. Но тратить время на судебные тяжбы и погоню за конкурентами не будем.

Основные оппоненты Новоселова — коммунисты — считают, что он нарушает избирательное законодательство, привлекая к агитработе несовершеннолетних. Поводом для таких заявлений стало видео игры в футбол кандидата-единоросса и нескольких молодых людей: один из игроков на камеру сообщает, что ему 16 лет, в то время как остальные одеты в футболки с призывом голосовать за кандидата.

— Ни для кого не секрет, что «Единая Россия» чувствует некую безнаказанность, — сообщают в обкоме КПРФ. — На судебном заседании представитель избирательной комиссии отметил, что это личная страница Новоселова, и агитации они там не увидели.

Коммунисты заявляют, что есть призывы, использование несовершеннолетних и уверены, что «факты подкупа налицо».

В то же время по телеграм-каналам гуляет видео с двумя подростками, раздающими агитпродукцию, авторы которого предполагают, что школьники агитируют за кандидата от КПРФ. Снимающую видео женщину школьники причисляют к «Единой России».

— «Единая Россия» раздает, все раздают, почему мы не имеем права? — спрашивает девочка-подросток.

Её оппонентка уверяет, что это не так.

— «Единая Россия» не раздает, я в этом уверена, — говорит автор видео.

Школьники с этим не согласны.

— Вы ошибаетесь, — возражают они. — Значит, вы не хорошо знаете свою партию.

Напомним, что ранее коммунисты и единороссы уже встречались в суде в рамках текущей избирательной кампании. В обкоме КПРФ расценили как подкуп избирателей вручение Новоселовым подарков жителям Здвинского района на торжественной церемонии открытия ярмарки и установку турника во дворе жилого дома в Барабинске. Суд в удовлетворении иска реготделения КПРФ к облизбиркому о снятии Новоселова с выборов отказал. Затем аналогичный иск подал кандидат от коммунистов Сергей Зарембо.

— Решением Новосибирского областного суда в удовлетворении искового заявления Зарембо С.С. отказано, поскольку истцом не представлено доказательств в обоснование требований: в осуществлении кандидатом в депутаты Новоселовым В.В. подкупа избирателей при проведении избирательной кампании, — сообщают в суде.

Напомним, что довыборы в Заксобрание по округам №4 и №10 должны пройти с 9 по 11 сентября. Помимо упомянутых Виталия Новоселова («Единая Россия») и Сергея Зарембо (КПРФ), на округе №4 зарегистрированы директор Барабинской школы №3, экс-депутат Заксобрания Евгений Гутов (самовыдвижение), экономист МУП «Служба заказчика Здвинского ЖКХ» Надежда Приходько («Новые люди»), пенсионер Людмила Путина («Пенсионеры за социальную справедливость»), директор центра компетенций АО «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области», депутат Барабинского горсовета Константин Терещенко (самовыдвижение), помощник депутата Заксобрания, депутат Сибирцевского сельсовета Руслан Федореев (ЛДПР) и директор ООО ТД «ПроРесурс» Андрей Филимошкин («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»).

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