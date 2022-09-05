Иркутская область заключит на Восточном экономическом форуме 14 соглашений

Делегация Иркутской области принимает участие в Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Главная тема ВЭФ-2022 — «На пути к многополярному миру». Регион представляет инвестпроекты в рамках коллективного стенда Сибирского федерального округа. Всего на форуме Иркутская область планирует заключить 14 соглашений, включая четыре инвестиционных с общим объемом инвестиций более 10 млрд рублей.

— Проекты для ВЭФ были отобраны правительством Приангарья исходя из общих для нашего региона и для субъектов Дальневосточного федерального округа проблем, вопросов, направлений работы, — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В частности, Приангарье презентует на форуме проекты развития туристско-рекреационного кластера «Тальцы», особой экономической зоны «Ворота Байкала», комплексного развития Кругобайкальской железной дороги, обустройства Цесовской набережной, регенерации исторического центра «Иркутские кварталы», развития Байкальского муниципального образования и прилегающих территорий. В сфере эффективного лесопользования Иркутская область представляет проекты по выращиванию сеянцев хвойных пород и строительству современного целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске.

Стоит обратить внимание, что на стенде также можно познакомиться с импортозамещающим проектом Иркутского завода гусеничной техники по организации производства вездехода, который может использоваться как в лесной сфере, так и при проведении поисково-спасательных операций.

Также регион представляет проекты по созданию межвузовского кампуса, открытию производства гидроксида лития, реконструкции и техническому перевооружению предприятия по выпуску активных фармацевтических субстанций, разработке и освоению золоторудного месторождения «Сухой Лог», строительству горно-обогатительного комбината на месторождении «Светловское», Усть-Кутского газоперерабатывающего завода и завода полимеров.

Что касается инвестсоглашений, которые планируется заключить на форуме, то они связаны со строительством транспортно-логистического центра в Ангарске, гостиничного комплекса на территории ОЭЗ «Ворота Байкала», завода по производству современной тротуарной плитки и бордюрного камня с использованием российских технологий в Саянске, созданием в Куйтунском районе линейного элеватора. Также планируется ряд соглашений с маркетплейсами, что актуально в контексте импортозамещения.

— В рамках ВЭФ губернатор Иркутской области Игорь Кобзев будет присутствовать на пленарном заседании VII Восточного экономического форума, в котором традиционно примет участие президент Российской Федерации Владимир Путин. Также запланирован ряд встреч главы региона с представителями федеральных министерств и ведомств, руководителями крупных компаний, — говорится в сообщении правительства Иркутской области.

Восточный экономический форум — международный форум, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также на мероприятии обсуждаются внутренние вопросы, касающиеся Дальнего Востока.

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