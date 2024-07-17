Капитальный ремонт шести объектов образования в Новосибирской области завершится до конца года

Капремонт 60 общеобразовательных организаций ведется в Новосибирской области по плану в 2024-2026 годах с двухлетним и однолетним циклом, шесть из них отремонтируют уже в этом году. За три года на эти цели направят более пяти млрд руб.

По словам заместителя губернатора Сергея Нелюбова, все работы ведутся под контролем Правительства региона.

— За предыдущие два года отремонтировано 26 объектов, в 2024-2026 годах планируем отремонтировать 60 зданий, в текущем году — шесть, в том числе, Казачий кадетский корпус, — отметил Сергей Нелюбов.

Помимо косметического ремонта, будет осуществляться замена инженерных систем, обновление оборудования для учебного процесса.

— Сформирована заявка на капремонт в следующий период до 2027 года, в нее вошли 84 образовательные организации, формируется заявка по дошкольным образовательным организациям и организациям СПО, участвующим в программе «Профессионалитет», — подчеркнул заместитель губернатора.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что на проведение капремонта и оснащение средствами обучения и воспитания здания Кадетского корпуса предусмотрено финансирование в размере порядка 50 млн рублей.

На эти средства обустроят новые вентилируемые фасады, отремонтируют инженерные системы, будут проведены внутренние отделочные работы в помещениях музея, учебных кабинетах, столовой и коридорах. В настоящее время проводится монтаж напольного покрытия и замена радиаторов системы отопления. Ожидается, что работы на объекте завершатся к началу нового учебного года.

На сегодняшний день в Новосибирской области ведутся работы по капремонту в 2024-2025 годах на 30 объектах с двухлетним циклом, на шести объектах с однолетним циклом. В последующие годы запланированы работы еще на 24 объектах образования.