Снежные козлята родились в зоопарке Новосибирска

На свет появились снежные козлята в Новосибирском зоопарке. Они родились в конце мая.
— Практически сразу после рождения козлята начинают бегать и прыгать, но при этом стараются далеко от матери не отходить. Этот вид обитает в труднодоступных районах Северной Америки, — говорится в сообщении зоопарка.
Человеку практически невозможно добраться до мест обитания этого прекрасного животного.
Снежная коза называется так из-за своей шерсти, которая остаётся белой в течение всего года, включая лето. Даже новорождённые козлята появляются на свет белыми.
— Сейчас в зоопарке, когда все вокруг зеленое, снежное семейство выглядит очень ярко. Малыши, как и в природе, всегда держатся рядом с матерью, — рассказывают в зоосаде.
Подчеркивается, что снежные козы содержатся в Новосибирске с 1994 года.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирском зоопарке пополнение у маралов и лосей.
Источник фото: Новосибирский зоопарк/ Автор — Е. Черненко, В. Габов
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