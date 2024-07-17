Снежные козлята родились в зоопарке Новосибирска

На свет появились снежные козлята в Новосибирском зоопарке. Они родились в конце мая.

— Практически сразу после рождения козлята начинают бегать и прыгать, но при этом стараются далеко от матери не отходить. Этот вид обитает в труднодоступных районах Северной Америки, — говорится в сообщении зоопарка.

Человеку практически невозможно добраться до мест обитания этого прекрасного животного.

Снежная коза называется так из-за своей шерсти, которая остаётся белой в течение всего года, включая лето. Даже новорождённые козлята появляются на свет белыми.

— Сейчас в зоопарке, когда все вокруг зеленое, снежное семейство выглядит очень ярко. Малыши, как и в природе, всегда держатся рядом с матерью, — рассказывают в зоосаде.

Подчеркивается, что снежные козы содержатся в Новосибирске с 1994 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирском зоопарке пополнение у маралов и лосей.